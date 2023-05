Vervang tijdig uw coax-kabel!

Herkent u de volgende situatie? Nadat de kabelprovider een nieuw modem geplaatst heeft of het dienstenpakket aangepast, ontstaan ineens storingen. Dus wordt er een melding gemaakt bij de provider. Die sturen een monteur met uurtarief en voorrijkosten. Navraag bij monteurs laat echter zien dat er zelden of nooit (meer) sprake is van echte storing. Meer dan de helft kent een andere oorzaak.

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw is nagenoeg heel Nederland voorzien van een coax-netwerk voor kabeltelevisie. Maar hoe bruikbaar is dat ‘oude’ netwerk eigenlijk nog? En wat is er waar van de bewering dat coax eigenlijk te traag is voor onze huidige eisen en wensen? Antwoord: dat is een mythe. Coax-bekabeling voldoet nog steeds prima, maar er zijn tegenwoordig wel enkele andere addertjes onder het gras. De kabelbedrijven vervangen regelmatig modems en ontvangers, maar in heel veel huizen ligt nog steeds het oude dunne coax-kabeltje. Vaak met meerdere splitters voor de TV’s op de slaap- en kinderkamers. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, valt dat deel van de bekabeling en apparatuur, binnenshuis dus, echter niet onder de verantwoordelijkheid van de kabelprovider. Aanvankelijk werd het coax netwerk aangelegd en onderhouden door de gemeentelijke nutsbedrijven die ze uiteindelijk weer verkochten aan de grotere kabelbedrijven als Ziggo, Delta en Caiway. Inmiddels wordt het coax-netwerk al lang niet meer alleen gebruikt voor de doorgifte van TV-signalen, maar ook voor internet, telefonie, video-on-demand, streamingdiensten enzovoort. Kabelbedrijven hebben zich deels daarop aangepast.

Snelheid

Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is bijvoorbeeld de maximale downloadsnelheid van kabelinternet stapsgewijs verhoogd naar 300 mb/s. Voor 99% van de thuisgebruikers en een groot deel van de klein zakelijke gebruikers is dat ruim voldoende. En meestal werkt het ook nog, tot er opeens een nieuwe dienst bijkomt. En dan lijkt het alsof het coax-netwerk niet meer voldoet. Maar dat is dus geen storing, eerder een servicepunt. De huidige diensten die via de coax-kabel aangeboden worden stellen gewoon veel hogere eisen aan de kwaliteit van de coax-bekabeling. Daardoor kan het gebeuren dat een kabel die jarenlang goed gefunctioneerd heeft ineens storingen vertoont. Vergelijk het maar met een onverharde hobbelige weg. Daar kun je met 30 kilometer per uur prima overheen rijden. Gaat u echter ineens 130 rijden, dan zal de weg toch echt aangepast moeten worden. Zo is het ook met coax-kabels in huis. Sneller internet, tweeweg video-on-demand diensten en meer TV-zenders maken het noodzakelijk dat het oude coax-kabeltje vervangen moet worden door een kwalitatief betere versie die sneller verkeer aan kan en minder gevoelig is voor storingen.

Conclusie

Het is helemaal waar dat UTP- en glasvezel-bekabeling snellere verbindingen en meer bandbreedte hebben dan coax. Maar met de juiste coax-kabel komt u net zo ver. Kabelproviders als Ziggo geven online advies over de juiste bekabeling, maar getuige het feit dat zo’n 60% van alle storingen die klanten melden hun oorzaak hebben in een verouderde bekabeling tussen het aansluitpunt van de provider in de meterkast en de TV’s in huis, dringt dat besef nog lang niet tot elke gebruiker door. En die gebruiker heeft daar juist het meeste belang bij want de kosten die kabelproviders bij een ‘onterechte’ storingsmelding in rekening mogen brengen overstijgen die van een kwalitatief goede coax-kabel. Om nog maar te zwijgen over de ergernis die bespaard kan worden. Kortom, vervang tijdig uw coax-kabel voor een beter exemplaar!