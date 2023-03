Een digitale fotocollectie is een kostbaar bezit. Een virus- of malware-aanval of een falende harddisk kan deze echter in één klap vernietigen. Regelmatig een back-up maken is dan ook het devies. De Duitse softwaremaker Ashampoo heeft met Ashampoo Backup FREE is een gratis softwareprogramma op de markt gebracht voor het maken van back-ups en het herstellen van elk bestandstype en zelfs opstartbare partities.

Dankzij incrementele en systeemmiddelen (resource)-efficiënte back-up cycli, die zijn gebaseerd op eenvoudig te maken back-upplannen, zijn archieven altijd up-to-date. En updates worden alleen getriggerd als er voldoende systeemmiddelen beschikbaar zijn, zodat de workflows van gebruikers niet verstoord worden. Back-upplannen ondersteunen kant-en-klare filters om veelvoorkomende gebruikssituaties te ondersteunen en het maken van plannen is een kwestie van seconden. Het ingebouwde reddingssysteem komt goed van pas bij het crashen van de harde schijf, problemen met Windows-updates en malware-infecties, omdat het zelfs in het ergste geval gegevensherstel mogelijk maakt. Als al het andere faalt, kan het zelfs volledige Windows systemen herstellen en terugzetten. Ashampoo Backup FREE slaat back-ups op, hetzij op lokale/externe harde schijven of op netwerkschijven en maakt gebruik van slimme compressie voor efficiënt ruimtegebruik. Het programma is permanent gratis en biedt een goede bescherming tegen gegevensverlies. Het programma is geschikt voor Windows 10 en 11 met een Intel-processor. Systemen met ARM-processors worden niet ondersteund. Er is een internetverbinding vereist om het programma te activeren en je hebt de volledige beheerdersrechten nodig om het programma te kunnen gebruiken. Het programma kan hier worden gedownload.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.