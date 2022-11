Philips Hue Festavia kerstverlichting

Philips Hue heeft onder de naam Festavia nu – eindelijk – ook een slim lichtsnoer voor de kerstboom op de markt gebracht. Het Festavia lichtsnoer telt 250 slimme mini-LED-lampjes en heeft een lengte van 20 meter. Het biedt veel flexibiliteit om jouw kerstboom, trap of elke andere ruimte in huis te versieren. En je hoeft niet meer onder de kerstboom te kruipen om de verlichting aan of uit te doen.

Het Philips Hue Festavia lichtsnoer wordt geleverd in een kleurrijke vierkante doos. In deze doos vinden we het 20 meter lange Festavia lichtsnoer met daar aan vast een 2,4 meter lange kabel naar de 40 Watt voedingsadapter, alsmede een losse 1,5 meter losse voedingskabel. Deze kabel verbindt men aan de voedingsadapter en het lichtsnoer kan nu in gebruik worden genomen. De volgende stap is het lichtsnoer aanmelden in de Philips Hue app. Wil je het lichtsnoer alleen gebruiken voor de kerstboom, dan is het verstandig om daar eerste een nieuwe ‘kamer’ voor aan te maken: kies in de app voor Nieuwe kamer of zone toevoegen en tik vervolgens op Kamer. Kier het type Kamer, bijvoorbeeld Woonkamer of Overig, een geef deze de naam Kerstboom. Steek nu de stekker van het Festavia lichtsnoer in het stopcontact en kies in de app voor Instellingen en selecteer de optie Lampen. Tik vervolgens op het plusteken rechtsboven en laat de app zoeken naar het lichtsnoer. Zodra deze is gevonden kan men deze toevoegen aan de zojuist aangemaakte ‘kamer’ genaamd Kerstboom. Het Festavia lichtsnoer is nu klaar voor gebruik.

Effecten

Met het Festavia lichtsnoer kun je de verlichting dimmen en oplichten, van kleur veranderen, aan- en uitschakelen, timers en schema’s instellen en nog veel meer, allemaal binnen de Hue-app. Bovendien kan je verschillende kleurpunten kiezen om een kleurverloop langs het snoer te creëren, waardoor de kleuren tot leven komen. Zoals bij alle Hue-producten werkt het Festavia lichtsnoer in harmonie met andere Philips Hue-lampen in de ruimte. Deze kan dus ook worden gesynchroniseerd met muziek via de Spotify- en Samsung SmartThings-integratie, waardoor de lichten kunnen knipperen, dimmen en oplichten samen met jouw favoriete nummer of afspeellijst. Samen met het Festavia lichtsnoer zijn er nieuwe functies beschikbaar in de Hue-app. Het nieuwe Sprankel-effect laat elk lichtje aan het snoer fonkelen, waardoor een extra feestelijke uitstraling ontstaat. Voor een gezelligere setting kunnen gebruikers natuurlijk kiezen voor het bestaande Kaars- of Open haard-effect. Met Festavia kunnen gebruikers bovendien nog een nieuwe stijl kiezen: Diffuus. Terwijl de standaard Linear-stijl voor het assortiment Gradient producten een naadloos kleurverloop geeft van het ene uiteinde van het snoer naar het andere, verspreidt de Diffuus-stijl tot vijf kleuren willekeurig over het snoer voor een kleurrijke, feestelijke ervaring.

Conclusie

Het Philips Hue Festavia lichtsnoer is een welkome aanvulling in het uitgebreide Philips Hue aanbod. Doordat de LED-lampjes van het lichtsnoer geen traditionele kaarsvorm hebben is het snoer ook eventueel voor tal van andere doeleinden inzetbaar. Het kost € 159,99 en dat is stevig aan de prijs, maar dankzij het hoge gebruiksgemak en de vele leuke effecten wat ons betreft toch zijn geld wel waard. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.signify.com/nl-nl.