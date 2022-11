Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek verschenen over het gebruik van de camera in onze smartphone. In Fotograferen en filmen met de smartphone (ISBN 9789463562812) gaat auteur Bob Timroff uitgebreid in op het maken van goede foto’s en video’s met een moderne smartphone.

We zijn er inmiddels aan gewend dat we altijd onze smartphone en dus ook altijd een camera bij ons hebben. De kwaliteit van de gemiddelde camera in moderne smartphones is tegenwoordig ook uitstekend. Reden voor veel mensen om hun digitale spiegelreflex- of systeemcamera steeds vaker thuis te laten. Dit 176 pagina’s dikke boek telt negen hoofdstukken waarin je leert de ingebouwde camera van jouw smartphone optimaal te gebruiken. Je maakt kennis met diverse camera-apps en apps die je helpen jouw foto’s te organiseren, te bewerken of te delen. Aan bod komen populaire apps, zoals Apple Foto’s, Google Foto’s, Adobe Lightroom en Snapseed. Het boek biedt daarnaast talloze tips over compositie, het gebruik van scherptediepte, belichting, vlakverdeling, perspectief en nog veel meer. Ook het fotograferen met RAW komt aan bod. Het laatste hoofdstuk staat geheel in het teken van de videofunctie. Het boek is geschikt voor zowel Apple- als Android-smartphones. Het kost € 25,00 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!