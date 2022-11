Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek verschenen over de iPad. In Starten met de iPad (ISBN: 9789463562737) behandelt auteur Henny Temmink alle aspecten van Apple’s populaire tablet. Van de eerste kennismaking tot het gebruik van de verbeterde en nieuwe functies en apps: met dit boek haal je echt alles uit je iPad!

Het 176 pagina’s tellende boek telt acht hoofdstukken, te weten Kennismaken met de iPad, Uw iPad bedienen, Accounts, Apple ID en iCloud, Contacten, Communicatie, Camera en co, en Internetten met Safari. In een apart hoofdstuk wordt er tevens aandacht besteed aan de configuratie van je iPad en het gebruik van een Apple ID. Het boek is helder geschreven en begeleidt de lezer stap voor stap door alle functies van de iPad. Alle belangrijke onderwerpen komen daarbij aan bod, bijvoorbeeld e-mails versturen, surfen op internet, apps downloaden, videobellen met FaceTime, chatten met familieleden, het gebruik van de functie Kaarten, maar ook foto’s en video bekijken en muziek beluisteren. Stap voor stap en in jouw eigen tempo maak je kennis met de functies van het besturingssysteem iPadOS en ontdek je hoe je jouw tablet comfortabel bedient. Het boek is geschikt voor gebruikers van een iPad, iPad mini of iPad Pro met daarop iPadOS 15 of hoger geïnstalleerd. Met dit praktische boek raak je in korte tijd vertrouwd met jouw iPad. Het is een prima boek voor met name beginnende iPad-gebruikers. Het kost € 25,00 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!