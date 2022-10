Adobe Photoshop is de afgelopen 22 jaar uitgegroeid tot hét softwareprogramma voor het bewerken van digitale foto’s. Wat veel gebruikers niet weten is dat je met Photoshop ook prima professionele animaties kunt maken en videobestanden bewerken. Bij uitgeverij Van Duuren Media is onlangs een prima boek over dit onderwerp verschenen. In Animaties en video met Adobe Photoshop (ISBN: 9789463562805) behandelt auteur Jan Ris op een praktische manier alle technieken die Adobe Photoshop op dit gebied biedt.

Waarom investeren in nieuwe (dure) software als je met Adobe Photoshop professionele animaties kunt maken en video kunt bewerken? Veel vormgevers en websitebouwers werken al met Photoshop. Ze kennen de werkomgeving en door van deze basiskennis gebruik te maken is het voor hen veel eenvoudiger om over te gaan op het maken van animaties in Photoshop. Zo hoef je geen complexe nieuwe software aan te schaffen en te leren gebruiken middels dure trainingssessies. Dit 256 pagina’s dikke boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel Frameanimaties maken komen zaken aan bod als werken met frames, animaties optimaliseren, beeldsequenties maken, tweenen, looping. tekst animeren, laagmaskers animeren, aanpassingslagen animeren, stop-motion en interactieve GIF’s maken. In het tweede deel Animeren met de videotijdlijn wordt aandacht besteed aan hoe de videotijdlijn werkt, tijdlijnhulpjes, toets combinaties, keyframes, parameters op de videotijdlijn, laagmaskers animeren, animatie in animatie, tekst animeren, aanpassingslagen animeren, filters animeren, beeldsequenties maken, Ken Burns-effecten, afbeeldingsvolgorde en geluid toevoegen. In het derde en laatste deel Video bewerken passeren zaken als het maken van een bestand voor video, video monteren, audio monteren, videolagen transformeren, video omkeren, video-overgangen maken, animatie en tekst op video, cinemagrammen, aanpassingslagen op video, filters op videolagen, videoframes bewerken, videoframes intekenen en rotoscopie de revue. De op deze manier vervaardigde animaties en video’s zijn prima bruikbaar voor toepassing in sociale media, websites, bedrijfspresentaties, digitale magazines, online kranten en apps. Al met al een prima Nederlandstalig boek over het maken van animaties en video in Photoshop. De uitleg is helder en het geleerde direct toepasbaar. Het boek kost € 39,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!