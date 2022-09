Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek verschenen over het werken met het recent verschenen beeldbewerkingsprogramma Adobe Photoshop Elements 2022. In Ontdek Photoshop Elements 2022 (ISBN 9789463562379) gaat auteur André van Woerkom uitgebreid in op het werken met dit vooral bij amateurfotografen populaire beeldbewerkingsprogramma.

Photoshop Elements is een prima programma voor fotobewerking en biedt hier en daar zelfs meer mogelijkheden dan grote broer Adobe Photoshop. Dit boek gaat daar uitgebreid op in, en laat je spelenderwijs ervaren hoe je jouw digitale beeldverzameling beheert, gebruikt, corrigeert, verbetert, bewerkt of vervalst. Het 256 pagina’s tellende boek telt twaalf hoofdstukken. Hierin komen tal van zaken aan bod, zoals kennismaken met de Organizer, werken met de Editor, Instructiemodus en Photomerge gebruiken, beelden corrigeren en retoucheren, afbeeldings- en afdrukgrootte instellen, selecties maken, werken met lagen, selecties omlijnen en vullen, transformatietechnieken toepassen, teksten, vormen, laagstijlen en achtergronden gebruiken, tekenen, schilderen en gummen, beter beheer, en speciale projecten en uitvoer. Elk hoofdstuk bevat duidelijke omschrijvingen van de besproken functies en is rijkelijk geïllustreerd. Aan de hand van talloze speelse voorbeelden laat de auteur zien hoe je het beste jouw digitale beelden kunt bewerken en optimaliseren. Verspreid door het boek staan ook tal van praktische tips, opmerkingen en waarschuwingen. Deze zijn gemakkelijk herkenbaar aan iconen in de kantlijn. En dankzij de voorbeeldbestanden die men kan downloaden kan men ook snel aan de slag. Al met al een prima boek voor gebruikers van dit populaire beeldbewerkingsprogramma. Het kost € 29,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!