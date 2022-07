Nieuw van Philips Hue is de Hue Tap Dial Switch. Deze slimme draaischakelaar telt vier knoppen en een draairing. Je kunt per knop tot drie kamers of zones bedienen en met de draaiknop kun je eenvoudig de helderheid van de lampen aanpassen. De Hue Tap draaischakelaar is verkrijgbaar in zwart of wit en kan op de muur worden bevestigd of als losse afstandsbediening worden gebruikt.

De Philips Hue Tap Dial Switch wordt geleverd inclusief losse achterwand van 8x8cm. Deze losse achterwand kan op de muur worden geplakt of met schroeven – eventueel in bestaand schakelmateriaal – worden vastgezet. In de achterwand bevindt zich een magneet en een ronde uitsparing waarin de schakelaar kan worden geplaatst. Dankzij de ingebouwde magneet kun je de schakelaar ook op elke metalen ondergrond plaatsen. De ronde draaischakelaar heeft een diameter van 6 cm en de vier knoppen zijn gemerkt met 1 tot en met 4 stipjes. Dankzij een kleine uitsparing in de achterkant kun je de schakelaar altijd rechtop in de achterwand plaatsen. In de schakelaar zit een batterij die volgens de fabrikant minimaal 5 jaar meegaat.

Bridge

Met kan de Hue Tap Dial Switch dankzij de ingebouwde Bluetooth-connectiviteit aan je lampen koppelen. Je hebt dan direct de beschikking over vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten van Philips Hue, te weten Lezen, Ontspannen, Energie en Concentratie. Wil je zelf scènes instellen, dan moet je de Hue Tap Dial Switch koppelen aan een Hue Bridge. Met een Hue Bridge kun je tot maar liefst 50 lampen in en rond je huis toevoegen om zo overal de perfecte sfeer te creëren. Maak timers en automatiseringen, gebruik je lichten om beter wakker te worden en bij het slapengaan. Bedien je lampen ook als je niet thuis bent of voeg slimme accessoires toe, zoals bewegingssensoren en slimme draadloze schakelaars, zoals deze Hue Tap Dial Switch. Het aanmelden in de Hune Bridge doe je door de eerste knop drie seconden in te drukken. Een klein LED-lampje tussen de eerste een tweede knop gaat flikkeren. Vervolgens ga je in de Hue app naar Instellingen > Accessoires en tik je op het plusteken rechtsboven. De app gaat zoeken en plaatst de nieuwe draaischakelaar in een nieuwe groep genaamd Tap Dial Switches

Instellen

Door op de nieuwe Hue Tap Dial Switch te tikken kom je in het scherm Accessoire bewerken. Hier zien we vijf knoppen, te weten Knop 1, Knop 2, Knop 3, Knop 4 en Draairing. Aan de eerste vier kan men via de optie Lampen tot drie verschillende Kamers of Zones toevoegen en via de optie Actie kan men kiezen voor Eén scène of Scène doorlopen. In het eerste geval kan men één specifieke scène aan de knop toevoegen en in het tweede geval vijf verschillende scènes. Door op de desbetreffende knop herhaaldelijk te drukken kan men dan de gewenste scène voor dat moment selecteren. Door de knop ingedrukt te houden, schakelt men de lampen in de opgegeven kamers of zones uit. Bij de optie Draairing kan men bij Lampen het hele huis of slechts één specifieke kamer of zone selecteren en bij Actie kiezen voor Dimmen naar minimale helderheid of Dimmen naar uit. Bij Als lampen uitstaan kan men opgeven welke scène moet worden gebruikt om de lampen aan te zetten. Is alles naar wens ingesteld, dan druk je op Bewaar en de Hue Tap Dial Switch is klaar voor gebruik.

Conclusie

De Hue Tap Dial Switch is een welkome aanvulling op het Philips Hue systeem. De draaischakelaar voelt degelijk aan en biedt in combinatie met de Hue Bridge voldoende instelmogelijkheden om je slimme verlichting naar eigen inzicht te bedienen. Minpuntje is dat er slechts één kamer of zone aan de draairing kan worden toegekend. Dat lijkt een fout in de app, die met een update kan worden opgelost. Voor het overige niets dan lof. De Philips Hue Tap Dial Switch kost € 49,99 en is onder andere te koop op Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.philips-hue.com/nl-nl.