Nikon lanceert Z 30 vlogcamera

Nieuw van Nikon is de Z 30, een kleine systeemcamera die zeer eenvoudig te gebruiken is en veel mogelijkheden biedt. Hij is geschikt voor iedereen die verder wil gaan dan smartphonefotografie en vlogs wil maken die er mooier uitzien en beter klinken. Je kunt hem ook gebruiken om zeer gedetailleerde foto’s te schieten.

Van unboxing-video’s tot recepten en van reizen tot portretten, met de Nikon Z 30 maak je eenvoudig levendige, professioneel uitziende vlogs met de helderheid, diepte en het heldere geluid wat je verwacht van eersteklas vloggers en streamers. Met de 20,9-megapixel DX-formaat beeldsensor van de camera (die veel groter is dan de beeldsensor van een smartphone) maak je scherpe, rijk gedetailleerde video’s. Vloggers kunnen tot 125 minuten ononderbroken filmopnamen maken en fulltime autofocus is beschikbaar tijdens de opname. De Z 30 gebruikt de volledige breedte van de sensor voor een beeldhoek van ongeveer 100% en de geluidskwaliteit is uitstekend door de ingebouwde stereomicrofoon van de camera. Externe microfoons kunnen ook gemakkelijk aan de camera gekoppeld worden.

Monitor

Met de draai- en kantelbare monitor met touchscreen kun je gemakkelijk uit elke hoek opnamen maken en met de diepe grip maak je stabiele opnamen uit de hand, zelfs op armlengte-afstand. Het uiterlijk van een vlog veranderen gaat net zo makkelijk als objectieven wisselen. De Z 30 zit namelijk boordevol geavanceerde automatische functies voor nog meer creatieve controle. Hoe vloggers hun content in de toekomst ook voor zich zien, de Z 30 biedt hen de ruimte om van die ideeën werkelijkheid te maken. De camera heeft een Video AF-stand. Deze bied fulltime autofocus om het scherpstellen te vereenvoudigen. Ideaal als je actie of jezelf filmt terwijl je onderweg bent. Voor dat laatste is er ook een zelfportretstand: draai de monitor naar voren en de camera maakt het scherm onmiddellijk leeg voor een onbelemmerd portretbeeld. De video-opnameknop bevindt zich bovenop de camera voor gemakkelijke toegang in elke richting, en gebruikers kunnen afzonderlijke instellingen opslaan voor foto’s en video’s en daartussen schakelen wanneer dat nodig is.

Filters

De Z 30 bezit onder de noemer Creative Picture Controls 20 filters voor foto’s en video’s. Allemaal aanpasbaar en zichtbaar in real time tijdens de opname. Met Bluetooth en Wi-Fi kun je bijna overal verbinding maken. Met de Nikon-app SnapBridge kunnen gebruikers foto’s en video’s overzetten op hun smartapparaat. Er wordt een USB-C-kabel meegeleverd: voorzie de Z 30 constant van stroom: livestream vlogs en laad tegelijkertijd de batterij van je camera op. Voor de objectieven kun je kiezen uit het volledige assortiment NIKKOR Z-objectieven of sluit de optionele vattingadapter FTZ II van Nikon aan en gebruik Nikon DSLR-objectieven met F-vatting. De Nikon Z 30 body kost € 799,-, aan een kit met het 16-50mm DX zoomobjectief hangt een prijskaartje van € 959,- en een body met de 16-50mm en 50-250mm zoomobjectieven gaan voor € 1219,- over de toonbank. Er is ook nog een speciale Z 30 Vlogger kit (16-50mm DX, ML-L7, SmallRig Tripod en SmalRig Windmuff) te koop voor € 999,-.

Kijk voor meer informatie op www.nikon.nl.