Tips voor veilig en verantwoord thuiswerken

De coronacrisis heeft de manier van werken voor mensen met een kantoorbaan enorm veranderd. Dat we, nu alle beperkingen zijn opgeheven, weer vijf dagen naar kantoor gaan, is echter een illusie. We werken allemaal inmiddels al langer dan één jaar vanuit huis en in Nederland wil één op de vier thuiswerkers ook na de crisis grotendeels thuiswerken, zo blijkt uit onderzoek van TNO.

Het inrichten van een prettige en vooral veilige manier van werken via het thuiskantoor is dan ook essentieel. Uit onderzoek van Kingston Technology blijkt dat veel thuiswerkers weinig technische ondersteuning vanuit IT hebben gehad bij het opzetten van hun thuiskantoor. In Nederland heeft slechts 23 procent van de thuiswerkers ondersteuning gekregen vanuit hun werkgever. Door de hybride manier van werken ligt er veel meer focus op de veiligheid van thuiskantoren. Dit zijn de belangrijkste lessen die je moet weten volgens David Clarke, Chief Information Security Officer bij Kingston Technology.

1. Beveiliging vanuit huis

Op kantoor is de veiligheid van het IT-landschap heel vanzelfsprekend dankzij de inspanningen van werkgevers en IT-afdelingen. Maar hoe werkt dat wanneer je thuis achter je laptop zit? Hier komt een VPN-verbinding (veilige internetverbinding) bij kijken. Een VPN zorgt voor een veilige verbinding tussen jou en het internet. Al jouw internetverkeer wordt als het ware door een virtuele, versleutelde tunnel gestuurd. Het is dan ook niet aan te raden om je bedrijfslaptop zomaar aan andere mensen uit te lenen. Maak daarnaast altijd gebruik van een beveiligd wifi-netwerk. Log dus nooit zomaar met je werklaptop in op een openbaar netwerk zoals op het terras of op een vliegveld. Download zelf ook niet zomaar tools voor jouw laptop. Dit kan namelijk zorgen voor een onofficiële ‘way of working’. Gebruik de tools die de werkgever voorschrijft, om ook thuis aan de juiste manier van werken te voldoen. Tot slot kun je ook heel eenvoudig jezelf nog extra beschermen: zorg dat je je webcam afschermt wanneer je deze niet gebruikt. Op die manier weet je zeker dat er niemand mee kijkt.

2. De manier waarop we met data omgaan

We werken dagelijks met verschillende soorten informatie en data. Een centrale, beveiligde server kan dienen als veilige plek voor de opslag van deze informatie en data. Beschik je niet over een centrale plek voor je werkdocumenten? Maak dan regelmatig een back-up om data veilig te stellen op een SSD, USB of externe harde schijf. Op die manier weet je zeker dat nuttige informatie niet verloren gaat. Wat veel mensen niet weten, is dat digitale meetings een hele hoop data vreten. Het verbruik van deze meetings kun je achterhalen door de ‘Task Manager’ te openen of naar de instellingen van je laptop te gaan. Extra, extern geheugen is hiervoor de oplossing. Op die manier kun je prettig blijven werken en eenvoudig schakelen tussen video calls met collega’s en je dagelijkse werkzaamheden.

3. Blijf up-to-date

We kennen het allemaal wel: einde werkdag klappen we in één vloeiende beweging onze laptop dicht. Hierdoor start je pc vaak niet geheel opnieuw op wanneer je deze de volgende dag weer aan zet. Start regelmatig je laptop opnieuw op om ervoor te zorgen dat je laptop alle applicaties en updates kan uitvoeren. Zorg er daarnaast voor dat je altijd gehoor geeft aan verzoeken of updates. Een verouderde versie van Google Chrome of Microsoft is gevoeliger voor beveiligingsinbreuken. Tot slot nog iets anders wat je up-to-date moet houden: je wachtwoord. Wijzig regelmatig je wachtwoorden om diefstal van data te voorkomen.

4. Cyberaanvallen maken geen onderscheid tussen kantoor of thuis

Werknemers dienen zelf cyberaanvallen, zoals malware en phishingmails, buiten de deur te houden. Dat is nogal een uitdaging in de tijd waarin zulke aanvallen toenemen. Deze aanvallen worden vaak per mail of link verstuurd. Open dus niet zomaar mails van onbekenden. Een korte checklist: controleer het mailadres, de naam van de afzender, tekstuele fouten, let op linkjes en klik nóóit zomaar ergens op. Daarnaast is het versleutelen van gevoelige informatie door middel van encryptie een veelgebruikte manier om bestanden op een USB, harde schijven of in de cloud extra te beschermen. Met behulp van encryptie worden gegevens zodanig versleuteld dat ze niet meer in de oorspronkelijke vorm beschikbaar zijn. Mocht je data gestolen worden, dan is deze informatie niet leesbaar voor de onrechtmatige eigenaar. Uiteindelijk is het volgen van extra trainingen over de gevaren van cyberaanvallen voor veel thuiswerkenden geen overbodige luxe. Wees daarom online altijd alert op verdachte omstandigheden.