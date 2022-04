Een softwarebundel om mensen in nood te helpen

De wereld kijkt met een zwaar hart en grote bezorgdheid naar de nijpende situatie in Oekraïne. De Duitse softwarefabrikant Ashampoo wil een steentje bijdragen en helpen om wat van de pijn en het lijden te verlichten met een nooit eerder vertoonde software bundel: Betaal € 4 (of meer) voor software die € 169,96 waard is!

Voor slechts € 4 (of meer als u wilt), krijgt u zes full-version software titels. Geniet van het krachtige Ashampoo Backup Pro, het klassieke Photo Optimizer 8, en het Zwitserse zakmes voor foto’s: Photo Commander 16! Belangrijk: We doneren alle opbrengsten van deze aanbieding aan een goed doel! Daarom zouden we het waarderen, als je een beetje hoger gaat dan het startbod om diegenen in nood te steunen.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.