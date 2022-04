Ashampoo heeft een nieuwe versie van hun populaire alles-in-één oplossing voor het rippen en bewerken van muziek- en audiobestanden uitgebracht. Met Music Studio 9 kan men audiobestanden opnemen, bewerken, converteren en (op schijf) branden. Het rippen van audio-CD’s is erg eenvoudig waarbij automatisch naar namen en hoesjes wordt gezocht. Wij namen de proef op de som

Ashampoo Music Studio 9 is een complete oplossing voor het rippen, branden en organiseren van jouw digitale muziekbestanden. Het programma ondersteunt daartoe de meest gangbare muziekbestandsformaten, te weten MP3, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC, OPUS en APE. Ook alle gangbare afspeellijst-formaten als M3U, M3U8, PLS, WPL, XSPF en CUE worden ondersteund. Ook muziek-cd’s branden, cd-hoesjes maken en zelf tracks mixen is mogelijk. Het programma blinkt dankzij de heldere, stapsgewijze gebruikersinterface uit in gebruiksgemak. Grote, duidelijke knoppen wijzen de gebruiker de weg en de daarop volgende stapsgewijze procedure maken dat iedereen – van groot tot klein en van jong tot oud – met dit programma overweg kan. Ondanks de eenvoudige gebruikersinterface, is Ashampoo Music Studio 9 een uiterst krachtig programma. Deze nieuwe versie is volledig compatibel met Windows 10 én 11 en bevat een nieuwe hoesjezoekfunctie die gebruikers meer controle biedt voor nog betere resultaten. Het programma heeft ook een visuele revisie gekregen en wordt geleverd met 5 moderne programmaskins om extra variatie te bieden.

Rippen

Het programmavenster telt op het scherm acht grote knoppen. Achter deze knoppen gaan verschillende functies schuil, te weten Cover Bewerken, Rippen & Branden, Catalogiseren, Wijzigen, Video->Muziek, Opnemen, Playlist Generator en Mix Tape. Via Rippen & Branden kan men stapsgewijs het proces doorlopen om een muziek-cd te digitaliseren. Na een druk op de knop Rippen & Branden en dan Rippen toont het programma bovenaan het scherm de drive waarin de te rippen cd zit en eronder wordt de informatie van de desbetreffende cd getoond. Titels van de nummers en dergelijke worden in principe automatisch opgehaald. Wordt er niets gevonden, dan kan men zelf de titels en uitvoerenden ingeven. In het volgende venster kan men het gewenste muziekformaat – MP3, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC, OPUS of APE – selecteren en de kwaliteit – Medium, Goed, CD of Hoge kwaliteit – van de rip instellen. In de volgende twee vensters kan men tot slot de doelmap selecteren en de weergave van de tracknamen instellen. Hierna wordt de desbetreffende cd geript en in de opgegeven map geplaatst. Een voortgangscirkel toont de voortgang van het ripproces. Via de optie Snelle Rip kan men daarna op basis van dezelfde instellingen steeds een volgende audio-cd rippen.

Branden en Cover maken

Het onderdeel Branden biedt de mogelijkheid om een audio-, MP3-, WMA-cd of cd met gemengde bestanden te branden. Steeds meer auto’s beschikken over een cd-speler die het MP3-formaat ondersteunt. Het maken van een MP3-cd is met Ashampoo Music Studio 9 kinderspel. Ook hier kan men zelf de kwaliteit – Medium, Goed, CD of Hoge kwaliteit – instellen. Vervolgens kan men individuele bestanden of hele mappen aan de lijst met te branden muziektracks toevoegen. In de volgende stap plaatst men een lege cd-rom in de lade en daarna wordt de MP3-cd gebrand. De optie Cover Bewerken biedt de gebruiker de mogelijkheid om een hoesje voor de zojuist gebrande cd te maken. Daarbij kan gekozen worden uit drie formaten, te weten Slim-case, Jewel-case en Geen box voor een eigen formaat. In het volgende venster kan men de muziektitels ingeven of importeren van de eerder gebrande schijf. Dit laatste is natuurlijk erg handig. In het volgende venster kan men een afbeelding voor het hoesje selecteren. Met een druk op Afdrukken in het laatste venster wordt het hoesje – eventueel met snijlijnen – afgedrukt.

Overige functies

Via de optie Catalogiseren kan men zijn of haar muziekcollectie beheren, namen wijzigen en bestanden verplaatsen. Via de optie Wijzigen kan men muziekbestanden bewerken, audiobestanden splitsen, bestandentags bewerken, audiobestanden naar een ander formaat converteren, audiobestanden analyseren en audiobestanden normaliseren. Video->Muziek maakt het mogelijk om audiofragmenten uit videobestanden te halen om deze bijvoorbeeld als ringtone te gebruiken. Via Opnemen kan men via een microfoon geluid opnemen en met Playlist Generator kan men een afspeellijst met favoriete muziek maken. Via de optie Mix Tape wordt van de geselecteerde bestanden automatisch een mixtape compleet met crossfading. De optie Mix Tape ondersteunt het populaire CUE sheetformaat en DJ Mix Tape analyseert de muziek en past automatisch de snelheid van de nummers aan voor een harmonieuze mix. Mix Tap daarentegen laat de nummers ongewijzigd. Alle genoemde functies worden wederom stapsgewijs en in duidelijke vensters doorlopen. Prima!

Conclusie

Ashampoo heeft met Music Studio 9 een uiterst gebruiksvriendelijk programma voor muziekliefhebbers op de markt gebracht. Het programma kost normaliter € 39,99, maar is nu tijdelijk te koop voor € 29,99. Het programma biedt veel gebruiksgemak voor zijn geld. Een probeerversie kan hier worden gedownload. Onder de naam Music Studio 2022 is hier ook een iets uitgeklede versie beschikbaar. Deze mist weliswaar een aantal functies, maar kan na registratie gratis worden gebruikt. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.