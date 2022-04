Apple heeft een nieuwe versie uitgebracht van hun gratis videobewerker iMovie. Versie 3.0 beschikt met Magische film en Storyboard nu over twee nieuwe functies waarmee gebruikers nu nog gemakkelijker professioneel ogende video’s kunnen maken. Apple iMovie 3.0 is gratis beschikbaar voor gebruik op de iPhone en iPad.

Dankzij een gestroomlijnd ontwerp en intuïtieve multi-touch-gebaren kun je in iMovie trailers met Hollywood-allure en prachtige films maken. Je hebt daarbij de keuze uit acht unieke thema’s met bijpassende titels, overgangen en muziek. Je kunt kiezen uit elf geanimeerde titelstijlen, waaronder Splits, Onthul en Spring op. Je kunt eenvoudig effecten toevoegen en hebt keuze uit meer dan 130 soundtracks die zich automatisch aanpassen aan de lengte van je film. Met de nieuwe functie Magische film kun je nu met slechts enkele tikken een prachtige video aanmaken en delen. De werking is simpel: selecteer een album of groep video’s of afbeeldingen en iMovie maakt automatisch een video voor je aan met titels, overgangen en muziek. Je hoeft zelf geen video te bewerken, maar je kunt fragmenten op eenvoudige wijze opnieuw ordenen of verwijderen in de vereenvoudigde lijst met clips. Ook een andere stijl toepassen om het uiterlijk en de sfeer van de gehele video te wijzigen behoort achteraf tot de mogelijkheden. De functie Trailers telt 14 trailersjablonen met prachtige graphics en originele soundtracks van wereldberoemde filmcomponisten. Je kunt het logo van de filmstudio, de namen van de hoofdrolspelers en de aftiteling aanpassen en video’s en foto’s selecteren voor je trailer of rechtstreeks opnemen in iMovie.

Storyboard

De nieuwe functie Storyboard biedt een keuze uit 20 storyboards die je helpen aan de slag te gaan met populaire videotypen. Je kunt kiezen uit de volgende storyboards: Over mij, Feest, Koken, Dag in het leven, Doe-het-zelf, Gamen, Hoe werkt het?, Make-over, Vraaggesprek, Film, Hartelijk dank, Top 5, Reis, Wellness, Productaanbeveling, Productbeoordeling, Onthulling, Boekbespreking, Nieuwsverslag, en Wetenschappelijk experiment. Elk storyboard biedt een aantal stijlen met bijbehorende opties voor geluid, lettertype, kleur en filter waaruit gekozen kan worden. Nadat de gewenste stijl is geselecteerd en geactiveerd via de optie Maak aan, verschijnt er een storyboard met suggesties voor het maken van een inleiding met titel en alle vervolgstappen. Je kunt nu bijpassende videoclips opnemen of foto’s maken en zorgen dat deze direct in de in de storyboard genoemde plaatsaanduidingen worden geplaatst of media toevoegen uit je bibliotheek. Je kunt naar behoefte fragmenten toevoegen, herschikken en verwijderen om je verhaal te ordenen en aan te passen. Met behulp van titellay-outs, lettertypen, filters, kleurpaletten en muziek kun je de visuele stijl naar wens aanpassen.

Conclusie

Apple iMovie 3.0 is nu nog krachtiger geworden. De nieuwe functie Magische film zal vooral beginnende gebruikers aanspreken, terwijl de functie Storyboard de wat meer ervaren filmmaker op weg helpt om professioneel ogende filmproducties te maken. Het beste nieuws is dat dit handige programma nog altijd gratis beschikbaar is voor iPhone- en iPad-bezitters. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op apps.apple.com.