De Duitse softwarefabrikant Ashampoo heeft een nieuwe versie van Video Optimizer Pro uitgebracht. Met Video Optimizer Pro 2 kan men vrij eenvoudig de kwaliteit van videomateriaal verbeteren. Niet alleen contrast-, kleur- en witbalansoptimalisatie verbeteren de beeldkwaliteit, ook het weghalen van trillingen en het corrigeren van lensvervorming behoren tot de mogelijkheden. Dankzij een eenvoudige gebruikersinterface kan iedereen met dit programma overweg.

Ashampoo Video Optimizer Pro 2 is alleen beschikbaar voor 64-bits Windows (7 of hoger). Men dient te beschikken over een Windows computer met een Intel Core i5/i7 of soortgelijke quad-core processor of beter, 4 GB werkgeheugen of meer (8 GB aanbevolen), DirectX 9 grafische kaart, Windows Media Player 10, .NET Framework 4.0, Pixelshader v2.0 en een monitor van minimaal 1280×1024 pixels. Er is een internetverbinding vereist om het programma te activeren. Het programma is vooral bedoeld voor video’s gemaakt met smartphones, actiecamera’s, digitale camera’s en drones en beschikt over de volgende functies: auto-correctie voor trillerige video’s, auto-correctie van lensvervorming, verscherpen van beelden, kleurenoptimalisatie, slow motion (vertraagde beweging) en time-lapse. Video-effecten zoals kantelverschuiving (tilt shift) voegen meer individualiteit aan uw clips toe, terwijl tekst en commentaar overlays helpen om uw punt over te brengen. Het programma bezit ook functies om videoclips bij te snijden, te roteren, te knippen of samen te voegen. Na bewerking zullen videoclips er scherper uitzien met minder ruis en minder flikkeren.

Snel

Het programma beschikt over twee werkvensters, te weten Snel en Geavanceerd. Voor beginners is het werkvenster Snel ideaal. Men opent de te bewerken video(s) en vervolgens kiest men (per video) door middel van 12 knoppen de bewerkingen die men op de desbetreffende video wil uitvoeren. Er kan worden gekozen uit de opties Voorinstellingen, Vervorming, Effect, Tilt/Shift, Scherpte, Beeldruis, Roteren, Stabiliseren, Ontflikkeren, Snelheid, Dempen en Output. Via de eerste knop Voorinstellingen komt men in de Preset library met 20 presets. Selecteren we Vervorming, dan zal het programma een preset – mits aanwezig – laden om de lensvervorming te corrigeren. In de pull-downlijst staan vooral actiecamera’s en drones. Via de optie Effect kan men kiezen uit 24 kleureffecten. Via Roteren kan men het beeld -90, 90, 180 graden, horizontaal, verticaal of met een zelf ingegeven hoeveelheid graden draaien. Deze optie is vooral handig voor smartphone-gebruikers die per abuis iets staand hebben gefilmd. Via de optie Snelheid kan men eventueel de videoweergave versnellen of vertragen. De opties Tilt/Shift, Scherpte, Beeldruis, Stabiliseren, Ontflikkeren en Dempen hebben geen zelf in te stellen opties. Via Output kan men ten slotte de gewenste beeldgrootte, het videoformaat (MP4, MOV, WebM. GOF, WMV, OCG of AVI) en de kwaliteit instellen. Heeft men alle gewenste opties ingesteld en aangevinkt, dan is een klik op Selectie exporteren voldoende om het programma aan het werk te zetten. Er verschijnt een voortgangsbalk en nadat eerst de gehele video is geanalyseerd, wordt deze vervolgens op frame niveau bewerkt en geëxporteerd. Heeft men meer video’s geselecteerd, dan worden deze één voor één bewerkt.

Geavanceerd

Wie meer controle wil over de bewerkingen, kan terecht in het werkvenster Geavanceerd. Dit werkvenster ziet er uit als een traditioneel videobewerkingsprogramma met in het midden een videovenster, links de paletten Bestanden, Preset Library en Gebruiksvoorinstellingen en rechts de paletten Exp/Kleuren, Vervorming, Effect, Tilt/Shift, Scherpte, Beeldruis, Roteren/bijsnijden, Stabiliseren, Ontflikkeren, Snelheid, Afgeronde hoeken, Tekst en beelden, Meta gegevens, Output/geluid en Voorvertonen. In elk palet kan men tal van specifieke instellingen doen om het videobeeld te verbeteren. In het eerste palet alleen al kan men de witbalans, belichting, schaduwen, hooglichten, verzadiging, vignetering en dergelijke corrigeren. Veel opties kan men door middel van een schuifbalk instellen. Via de laatste optie Voorvertonen kan men een voorbeeld van 3 of 10 seconden exporteren, zodat men kan zien wat het effect van de gekozen instellingen is. Dit is natuurlijk erg handig, want op die manier voorkomt men dat men na een uur converteren er achter komt dat het resultaat niet naar wens is. Ook kan men op die manier de effecten eerste beoordelen. Handig is ook de optie Gebruikersvoorinstellingen. Hier kan men de gedane instellingen opslaan voor hergebruik later. Dat is erg handig, want op die manier kan men voor elke specifieke camera die men gebruikt de meest optimale instellingen opslaan en steeds hergebruiken. Heeft men alles naar wens ingesteld, dan is ook hier weer een druk op de knop Selectie exporteren voldoende om het videobewerkingsproces in gang te brengen.

Conclusie

Ashampoo Video Optimizer Pro 2 biedt gebruikers een handige mix van video-optimalisator én video-editor in één programma. Minder ervaren videobewerkers kunnen de kwaliteit van hun video’s vrij eenvoudig verbeteren via het werkvenster Snel en de iets meer ervaren videobewerker kan prima uit de voeten in het werkvenster Geavanceerd. Dit werkvenster biedt alle essentiële functies om video’s te kunnen optimaliseren. Ook de prima batchverwerking is vermeldenswaard. Ashampoo Video Optimizer Pro 2 kost € 19,99. Er is op de website van de maker een 30 dagen (10 dagen + 20 dagen na e-mail registratie) probeerversie beschikbaar om het programma eerst uit te proberen. Ons advies: zeker doen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.