Met bijna elke smartphone en digitale camera kunnen tegenwoordig ook videoclips worden geschoten. Om er echter een toonbaar filmpje van te maken moet men de gemaakte beelden – indien nodig – inkorten, monteren en converteren. Veel videobewerkingsprogramma’s zijn echter erg complex in gebruik en hebben een fikse leercurve. Ashampoo heeft met Movie Studio Pro 3 een programma op de markt gebracht dat men betrekkelijk snel onder de knie krijgt.

Ashampoo Movie Studio Pro 3 is een video-editing software om video’s te knippen, te bewerken en te converteren. Gebruikers kunnen ook achtergrondmuziek aan hun video’s vervangen en/of toevoegen, effecten en unieke overgangen toepassen en hun video’s in honderden formaten, profielen en resoluties opslaan. Het programma wordt met een speciaal precisiegereedschap geleverd om advertenties te verwijderen en heeft eenvoudig te gebruiken schuifregelaars om de video kwaliteit aan te passen. Een enorme selectie van titels, grafische en tekst overlays en overgangseffecten helpen om gewone videobestanden in volwaardige films om te zetten. In tegenstelling tot andere videobewerkingssoftware is Movie Studio Pro met gebruiksgemak in het achterhoofd ontworpen en creëert uitstekende resultaten snel en zonder de noodzaak van technische kennis. Met behulp van de modernste technologie worden zowel 4K als Dolby volledig ondersteund. Het programma draait op een PC met Windows 7, 8 of 10, minimaal Intel i3 processor, 8 GB werkgeheugen, DirectX9 grafische kaart met 128 MB RAM, monitor met 1280×1024 resolutie, CUDA-ondersteuning vereist en NVIDIA GeForce 6-serie kaart of hoger met de nieuwste drivers.

Praktijk

Om een videoproject te starten kiest men in het openingsscherm voor de optie Nieuw project creëren. Men kan vervolgens kiezen uit een Eenvoudige of Expert modus. De Eenvoudige modus bestaat uit een linkervenster waarin men de mediacontent (filmclips, foto’s en audiobestanden) kan neerzetten, een rechtervenster waarin men het onderhavige videoproject kan bekijken en onder deze vensters zien we een eenvoudig videospoor. Via de knoppen Transities, tekst, Intro’s + Aftitelingen, Video-effecten, Audio en Animatie kan men de aanwezige gereedschappen en effecten in het linkervenster openen en bekijken. Door ze naar het videospoor te verslepen of door op het plusteken te klikken kan men de aanwezige effecten vlot op de te bewerken video toepassen. Heeft men alles naar wens op het videospoor geplaatst, dan kan men via de knop Formaat selecteren de film in het gewenste bestandsformaat exporteren. Men kan kiezen uit alle gangbare bestandsformaten, zoals AVI, MKV, MP4, MPG en WMV, maar ook kiezen voor een formaat speciaal voor diverse specifieke apparaten. Ook kan men film direct uploaden naar Dailymotion, Facebook, MyVideo, Vimeo en YouTube of wegschrijven naar DVD of Blu-ray. Dankzij de meer dan 100 outputvoorinstellingen kunnen de video’s op vrijwel alle apparaten worden afgespeeld. Via de optie Kwaliteit selecteren kan de gewenste outputkwaliteit en de map selecteren waarin het videobestand moet worden opgeslagen. Klik tot slot op Project maken om het videobestand op te slaan.

Expert modus

De Export modus van Ashampoo Movie Studio Pro 3 heeft dezelfde opbouw als de Eenvoudige modus, echter met het verschil dat de Expert modus een uitgebreider multi-trackspoor heeft. We zien nu aparte sporen voor de videobeelden, effecten, overgangen, animaties, tekst en audiobestanden. Hierdoor krijgt men een nog betere controle over de diverse onderdelen van een te maken video. Met een nieuwe collectie ontworpen thema’s en sjablonen en de mogelijkheid om unieke overgangen te creëren, worden video’s eenvoudig tot leven gebracht. Men kan ook snel de afspeelsnelheden wijzigen om time-lapse (op vaste tijdstippen vast opgenomen beelden) of slow-motion (vertraagde beweging) effecten te creëren. Heeft men alle onderdelen op de gewenste plek in het videospoor staan, dan is ook nu een druk op de knop Formaat selecteren de aangewezen weg om de zojuist samengestelde film in het gewenste bestandsformaat exporteren. Het programma maakt daarbij gebruik van GPU-gebaseerde videoconversie voor een razendsnelle opbouw (rendering). Navigeren door het programma is, met zowel muis- als toetsenbordondersteuning, ongelooflijk eenvoudig.

Conclusie

Ashampoo Movie Studio Pro 3 Is een videobewerkingsprogramma waarmee iedereen vrij vlot mee uit de voeten kan. De Eenvoudige modus biedt voldoende functies om zelfgemaakte videoclips om te zetten in een toonbare video. En dankzij de zeer krachtige exportfunctie kan men de gemaakte video op elk denkbaar apparaat afspelen. Heeft men de basisfuncties eenmaal onder de knie, dan biedt de Expert modus voldoende mogelijkheden om jouw video’s naar een nog hoger plan te tillen. Het programma kost € 27,99. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.