Snapseed is een populaire, gratis fotobewerkingsapp van Google voor Android en iOS. In de smartphonefotografie is het een veelgebruikt programma. Zo werkt Snapseed (ISBN 9789463562362) is het eerste volledige Nederlandstalige handboek over Snapseed. Auteur Kees Smolders behandelt álle mogelijkheden van de app en het gaat uitgebreid in op elk (sub)menu.

Dit boek is voor de smartphonegebruiker die fotografeert en méér wil doen met zijn of haar opnamen dan puur registreren met onbewerkte foto’s. Die gebruikers kunnen geïnteresseerde beginners zijn, fotohobbyisten, kunstenaars, maar ook meer zakelijke professionals die de smartphone steeds meer als hulpmiddel of zelfs als eerste camera gebruiken. Dit 154 pagina’s dikke boek telt zes hoofdstukken. De volgorde van de onderwerpen volgt de structuur van Snapseed. Het eerste hoofdstuk betreft een korte inleiding. Aan bod komen zaken zoals het nut van het boek, fotograferen met een smartphone, en traditionele en creatieve beeldbewerking. Het tweede hoofdstuk gaat in op het installeren en bedienen van Snapseed. De ingebouwde Looks, dat zijn presets, voorinstellingen, stijlen, kant-en-klaar filters of standaardaanpassingen, staan centraal in het derde hoofdstuk en in het vierde hoofdstuk passeren alle gereedschappen de revue. In het vijfde hoofdstuk wordt extra uitleg gegeven over zaken als het histogram, curven, kleurtemperatuur en witbalans, RAW-bestanden ontwikkelen, en een gereedschap of look selectief toepassen. In het laatste hoofdstuk worden enkele voorbeeldbewerkingen in de vorm van voor en na beelden getoond. Het is een praktisch geschreven boek, dat ook prima bruikbaar is als naslag- en opzoekboek. Het bevat meer dan 140 schermafbeeldingen met uitleg en uitvoeringsstappen. Het boek kost € 24,99 en is onder andere te koop bij bol.com.