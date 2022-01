Sony kondigt A95K OLED TV aan

Sony introduceert de A95K OLED Tv’s met QD-OLED technologie in een 55- en 65 inch beeldformaat. Deze innovatieve beeldtechnologie garandeert een groter kleurbereik en een hogere helderheid in vergelijking met traditionele OLED tv’s. De combinatie van het nieuwe OLED-scherm (QD-OLED) en de Cognitive Processor XR biedt een breder scala aan kleuren. De unieke processor geeft kleuren die er levendig uitzien voor het menselijk oog.

Het scherm van de Sony A95K geeft kleuren consistent weer en garandeert realistische texturen op elk helderheidsniveau. De A95K is uitgerust met XR OLED Contrast Pro om de kleurhelderheid tot 200% te verhogen ten opzichte van normale tv’s. Dit model wordt aangedreven door de Cognitive Processor XR. Deze processor gebruikt een verwerkingsmethode die verder gaat dan conventionele artificiële intelligentie (AI). De processor bootst de manier waarop mensen dingen zien en horen na. Wanneer mensen objecten waarnemen, focussen zij onbewust op bepaalde punten. Ook het geluid is uitstekend bij de A95K. De Acoustic Surface Audio Audio+-technologie zorgt voor een nauwkeurige geluidsweergave en uitgekiende geluidspositionering. De subwoofers links en rechts zorgen voor krachtige bastonen voor een adembenemend geluid.

BRAVIA CORE

De BRAVIA A95K tv’s zijn voorzien van de exclusieve BRAVIA CORE-service. Deze content service is ontwikkeld in samenwerking met Sony Pictures Entertainment (SPE). Entertainment en technologie komen hier samen voor een unieke Sony ervaring. Alle nieuwe BRAVIA XR modellen zijn uitgerust met BRAVIA CORE, zodat entertainmentfans kunnen genieten van de nieuwste SPE Premium titels en klassiekers, evenals de grootste IMAX Enhanced collectie. BRAVIA CORE is de eerste content service met Pure Stream technologie voor een vrijwel lossless, UHD BD-equivalente kwaliteit met streamingsnelheden tot 80 Mbps.

Ultiem voor gaming

Sony lanceerde onlangs twee gloednieuwe functies voor de PlayStation5. Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode. De Sony A95K biedt onder meer een beeldsnelheid tot wel 120fps met superscherpe 4K resolutie, voor HDMI 2.1 compatibele games. Dit zorgt voor een uitzonderlijk soepele game-ervaring en uitstekende response bij schiet-, sport- en andere veeleisende actiegames. Dit jaar introduceert Sony ook een nieuwe camera accessoire voor BRAVIA tv’s. BRAVIA CAM analyseert via de Ambient Optimization Pro functie waar de gebruiker zit en optimaliseert het beeld en geluid. Deze functie kan naar wens van de gebruiker in- of uitgeschakeld worden. Tevens zijn gebarenbediening, videochat en allerlei andere extra toepassingen beschikbaar. De A95K wordt geleverd met BRAVIA CAM.

Google TV

De Sony A95K is eenvoudig te bedienen via de handsfree spraakbesturing van Google TV. Gebruikers kunnen via stembediening de tv aansturen. Google TV biedt meer dan 700.000 films, series, live-tv en meer van apps en abonnementen. De A95K wordt geleverd met een hoogwaardige verlichte afstandsbediening van aluminium. Deze slimme remote control biedt tijdens een spannende filmavond eenvoudige besturing in de donkere woonkamer. Adviesprijzen en beschikbaarheid in de Benelux worden later bekendgemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.