Canon PowerShot PX

Nieuw van Canon is de PowerShot PX. Deze kleine, slimme en vriendelijke camera zal de manier waarop onder andere gezinnen hun herinneringen vastleggen volledig veranderen. De PowerShot PX is immers uitgerust met slimme functies zoals het automatisch vastleggen van foto’s en video’s zodat bijzondere, spontane gebeurtenissen nooit meer gemist worden. Zo hoef je ook nooit meer zelf achter de lens te blijven staan en kun je optimaal van het moment blijven genieten.

Wanneer je de bijzondere momenten van het leven wilt vastleggen zonder dat je het zelf mist, dan is de PowerShot PX ideaal – de camera volgt immers de actie en kiest zelf op intelligente wijze de onderwerpen om gezichtsuitdrukkingen en reacties heel natuurlijk vast te leggen. Na het inschakelen kan de PowerShot PX simpelweg overal in huis worden neergezet om spontane opnamen te maken van alledaagse momenten. Met een brandpuntbereik van 19-57mm en de flexibele kantelbare zoomlens ontstaat een breed beeldveld van 340 horizontaal en 110 graden verticaal om de actie vlekkeloos te volgen. De PowerShot PX legt vervolgens automatisch hoogwaardige 11,7-megapixel foto’s en 60p Full HD video. Dankzij het eenvoudige maar draagbare design, USB-C opladen en ingebouwde Wi-Fi voor verbinding met slimme apparaten kun je tevens buitenshuis genieten van de intelligentie van de PowerShot PX. Neem hem bijvoorbeeld mee tijdens een picknick of een familievakantie aan zee, zodat herinneringen nooit verloren gaan.

Koester het alledaagse

Bekijk in een handomdraai de gemaakte beelden terug via de iOS- of Android app van de PowerShot PX en ontvang aanbevelingen van deze slimme camera welke beelden het beste zijn om te bewaren. Deze dierbare foto’s en video’s worden vervolgens opgeslagen op een geheugenkaart om ze gemakkelijk te kunnen uploaden naar een computer. Met de app kun je bovendien de camera handmatig bedienen om de perfecte compositie te kiezen en om van afstand opnamen te maken, zo hoef je nooit meer heen en weer te lopen om de camera optimaal te gebruiken. Gezinnen kunnen daarnaast de automatische opname-instellingen aanpassen, de lens schuin omhoog zetten om foto’s een eigen stijl te geven en in de app bekende gezichten selecteren om die tijdens het fotograferen meer prioriteit te geven. Met behulp van de PC Webcam Utility app kan de PowerShot PX tot slot gebruikt worden als webcam.

De Canon PowerShot PX is vanaf november verkrijgbaar voor een adviesprijs van €479,99 in de kleuren zwart en wit.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.