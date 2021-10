Sony lanceert A7 IV systeemcamera

Nieuw van Sony is de A7 IV full-frame systeemcamera. De Sony A7 IV is uitgerust is met een back-illuminated Exmor R CMOS-beeldsensor met een resolutie van 33-meggapixel en een ruim ISO-gevoeligheidsbereik. Dit nieuwe model is uitgerust met de nieuwste BIONZ XR-processor en uitstekende AF-functies afkomstig van de Alpha I. De A7 IV biedt tevens verschillende nieuwe functies waaronder aansturing van de camera op afstand. Dankzij deze eigenschappen en de compacte behuizing is de A7 IV een veelzijdige en toegankelijke camera voor de professional, maar ook voor de hobbyist.

De nieuwe Sony A7 IV heeft een nieuwe 33-megapixel full-frame back-illuminated Exmor R CMOS-beeldsensor. Deze biedt superieure beeldkwaliteit en een ruim ISO-gevoeligheidsbereik (uit te breiden tot ISO 50-204.800). Dankzij de hoge resolutie is de camera in staat tot soepele overgangen en fraaie details en texturen van het object. Het dynamische bereik van 15 stops garandeert een breed expressief bereik en de Creative Look-instellingen helpen om moeiteloos originele looks voor foto en video te creëren. De nieuwste BIONZ XR processor is afkomstig van het paradepaardje Alpha 1. Deze levert een razendsnel AF en continue opnamen met 10 bps met AF/AE-tracking en een grote buffer. De A7 IV systeemcamera is verder uitgerust met Real-Time Tracking en heeft 759 fasedetectie AF punten. Dit AF-systeem dekt ongeveer 94% van het beeldvlak, waardoor een betrouwbare scherpstelling en tracking mogelijk is zelfs bij snelle bewegende objecten. Bovendien kan Real-Time Eye AF nu voor het eerst de ogen van vogels en dieren volgen voor foto’s en films. Dit was voorheen enkel mogelijk voor het menselijk oog. De detectienauwkeurigheid voor het menselijk gezicht en ogen is ook ongeveer 30% verbeterd vergeleken met A7 III.

Geavanceerde filmtechnologie

De Sony A7 IV is uitgerust met professionele technologie uit de filmindustrie. Zo is S-Cinetone overgenomen van Sony’s Cinema Line-camera’s. Deze wordt door een groot aantal filmmakers en content creators gebruikt en biedt een indrukwekkende filmische look. De camera kan filmbeelden van hoge kwaliteit produceren in 4K 60p in Super 35 mm en 4K 30p-opnamen met 7K-oversampling in fullframemodus. Ook is S-Log 3 beschikbaar voor maximale flexibiliteit in kleurgradatie. De nieuwe camera biedt 10-bits diepte en 4:2:2 kleurensampling voor natuurlijke overgangen, XAVC S-I intraframecodering voor efficiëntere bewerkingsworkflows en XAVC HS voor een dubbele compressie-efficiëntie. Wanneer je een Sony E-mount-lens gebruikt, biedt de A7 IV unieke AF-functies. Dit zijn functies zoals AF Assist dat focusovergangen ondersteunt wanneer AF wordt gebruikt en Focus Map dat scherptediepte visualiseert. Voor de eerste keer in de Alpha-serie is de nieuwe camera voorzien van ‘Breathing Compensation’ om focusademhaling tegen te gaan en een consistente kijkhoek te garanderen wanneer de focus verandert. Deze functie kan in- en uitgeschakeld worden.

Betere bedienbaarheid

De Sony A7 IV is een echte hybride foto- en filmcamera met veel bedieningsgemak en betrouwbaarheid. Zo kan eenvoudig geschakeld worden tussen foto en film via de nieuwe menu-interface. Ook is een functiekiezer met twee lagen toegevoegd. De onderste laag is voor het selecteren van Foto/Film/S&Q en de bovenste voor Auto/P/A/S/M en MR (Memory Recall). De gebruiker kan snel speciale instellingen selecteren en wisselen tussen de functies. Het 5-assig in-body beeldstabilisatiesysteem van de A7 IV is afgestemd op de 33 MP sensor en is in staat met 5,5 stops te compenseren. De camera heeft een verbeterde grip voor meer comfort en een CFexpress A-compatibele kaartsleuf om snel media weg te kunnen schrijven. Bovendien biedt de OLED Quad-VGA-viewfinder met 3,68 miljoen punten een 1,6 keer betere resolutie dan de viewfinder van de Alpha 7 III. De gebruiker kan profiteren van de verbeterde live-view beeldkwaliteit die valse kleuren minimaliseert en de resolutie verbetert. De behuizing van de A7 IV is gemaakt van magnesiumlegering voor maximale stevigheid en minimaal gewicht. De vernieuwde structuur en lensafsluitknop zorgen daarnaast voor betere stof- en vochtbestendigheid.

Verbeterde workflow

De Sony A7 IV biedt een aantal connectiviteitsopties zoals streaming en het live delen van hoogwaardige content. Dit draagt bij aan de toenemende behoefte aan real-time communicatie op afstand zonder verlies aan beeld- en geluidskwaliteit. De verbinding tussen de camera en de mobiele applicatie Imaging Edge Mobile is vereenvoudigd via Bluetooth. Tevens is snelle gegevensoverdracht mogelijk via 5 GHz/2.4 GHz WiFi. De camera heeft een nieuwe functie genaamd ‘Shot Mark’ voor eenvoudige toegang tot gemarkeerde scènes in een videoclip. Dit kan zowel in de camera als in Sony’s Catalyst Browse/Prepare-applicaties. UVC (USB Video Class) en UAC (USB Audio Class) maken van de A7 IV een uitstekende livestreaming camera wanneer deze is verbonden met een computer of smartphone. De camera biedt 4K 15p en 1080 FHD 60p. De digitale audio-interface van de A7 IV kan worden gekoppeld aan een groot aantal microfoons en accessoires om een hoge geluidskwaliteit te leveren. Sony is voornemens een nieuwe clouddienst aan te bieden, genaamd AI Video Editing Studio. Deze biedt automatische bewerkingen met AI-technologie. Om content creators in staat te stellen zich te richten op de creatieve taken, voert AI Video Editing Studio automatisch een eerste editing uit in de cloud met behulp van AI-technologie. Sony blijft een grote verscheidenheid aan beeldvormingservaringen en -diensten aanbieden via de actieve integratie en verbetering van camera’s, cloud en AI.

De nieuwe Sony A7 IV is vanaf december 2021 beschikbaar in de Benelux voor € 2.800;- (body) of € 3.000 ,-in combinatie met de het 28-70mm zoomobjectief.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.