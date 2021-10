PhotoFast heeft onder de naam PhotoCube Pro een slim accessoire op de markt gebracht waarmee men foto’s en andere bestanden van een smartphone of tablet tijdens het opladen automatisch naar een microSD-kaart kan back-uppen. En dankzij de ingebouwde USB 3.0-aansluiting kan men foto’s en videomateriaal – zelfs in 4K-kwaliteit – direct op een computer of TV afspelen. Wij namen de proef op de som.

De PhotoFast PhotoCube Pro is een zeer compact (45×26×25mm) apparaatje en weegt slechts 9,4 gram. Aan de ene kant zien we een USB-poort met daaronder een microSD-kaartsleuf en aan de andere zijde zit een USB-connector. De bijna vierkante vormgeving sluit goed aan op de vierkante Amerikaanse USB-laders van Apple. Dat geldt echter niet voor Europese laders, maar dat doet verder niets af aan de werking. Om gebruik te kunnen maken van de PhotoCube Pro dient men de gratis PhotoFast One app op iPhone of iPad te installeren. De PhotoFast One app ondersteunt een groot aantal bestandsformaten, te weten Pages, Numbers, Keynote, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, txt, html, pdf, jpg, png, bmp, gif, tif, tiff, ico, xbm, cur, jpeg, CR2, ref, rw2, orf, nef, nrw, mrw, 3fr, raw, ldc, mos, met, dag, crew, paf, ppm, mp3, aac, aif, aiff, wav, m4a, caf, mp4, mov, m4v (without DRM), mkv, avi, flv, rm, rmvb, wmv, vob, 3gp, H.264 en zip. De PhotoCube Pro is compatibel met Mac iOS 10 en hoger, evenals Windows-computers. Via de Finder of Verkenner kan men de inhoud benaderen en bekijken of afspelen. We hebben de PhotoCube Pro ook in een USB-poort van onze 4K TV met Android TV gestoken en konden probleemloos en zonder haperen 4K videobestanden afspelen op de TV. Prima! Als we de eerste keer de PhotoCube Pro in de USB-lader steken en daar vervolgens onze iPhone op aansluiten, dan wordt er gevraagd – indien niet al aanwezig – om de PhotoFast One app te downloaden. Nadat dat is gebeurd, kan men ermee aan de slag.

App

De PhotoFast One app kent twee modi: Simple en Advance. De Simple Mode telt vier grote knoppen, genaamd Backup now, View photo’s & Restore, Externe opslag en Backup Information. Boven deze knoppen zien we links het percentage staan van de gebruikte opslagruimte op het externe medium en rechts de hoeveelheid opslagruimte in GB die nog beschikbaar is. Via de knop Instellingen (rechtsboven) zien we dat de optie Auto Backup standaard aan staat. Hier kunnen we er echter wel voor kiezen om alleen de optie Foto aan te zetten zodat er elke keer automatisch als we de iPhone (of iPad) op de PhotoCube Pro aansluiten automatisch alleen de foto’s worden geback-upt. Daarbij worden alleen de nieuw gemaakte foto’s aan de map Backup toegevoegd. Je kan ook tikken op Backup now voor het starten van een back-up. Heb je per abuis een of meer foto’s op je iPhone of iPad gewist, dan kun je ze altijd weer terugzetten via de knop View photos & Restore. Via de knop Externe opslag kun je door de bestanden op de SD-kaart (Externe opslag) bladeren en eventueel geselecteerde bestanden delen, kopiëren, verplaatsen, verwijderen, vergrendelen of ontgrendelen, hernoemen of in een ZIP-bestand plaatsen. Via de knop Sorteren kan men de beelden op Naam, Grootte, Type of Gewijzigd op opnieuw sorteren. Via de knop Toevoegen kan men een nieuwe map aanmaken, een tekstbestand aanmaken, data uit de bibliotheek of het klembord toevoegen en een stemopname maken.

Advance Mode

In het hoofdmenu van de Advance Mode zien we twee grote knoppen, genaamd In-App opslag en Externe opslag. De knop In-App opslag geeft tevens de vrije ruimte in het flash-geheugen van de iPhone of iPad weer. De knop Externe opslag toont de vrije ruimte op het microSD-geheugenkaartje in de PhotoCube Pro. Daaronder zien we diverse kleurige knoppen met namen als Muziek, iTunes Music, Photo Viewer, Video, Podcast Video, Chromecast, Camera, YouTube, Vimeo, Recorder, Zip, Dropbox, Google Drive, iCloud Drive, OneDrive, FB Album Backup, Instagram Backup, Flickr Backup, Tumblr Backup, Contact backup, Kalender Backup, Foto Backup enzovoort. Wij zijn in eerste instantie vooral geïnteresseerd in het back-uppen van de foto’s en video’s op onze iPhone. Welnu, dat is kinderlijk eenvoudig: in principe gebeurt dat namelijk elke keer automatisch als men het iOS-apparaat op de USB-lader met PhotoCube Pro aansluit. Halen we de PhotoCube Pro uit de USB-lader en steken we deze in de USB-poort van onze Windows-computer, dan verschijnt er onmiddellijk een nieuwe driveletter op ons scherm met daarin onder andere een map genaamd Backup. In deze map vinden we een map genaamd iPhone (of iPad) van XXXX. Hier vinden we al onze foto’s keurig ingedeeld op jaar en maand terug. Handig!

Clouddiensten

Naast diverse multimediabestanden als foto’s, video’s en muziekbestanden, kan men ook de contacten en de kalender back-uppen. Maar er is meer: er kan ook een koppeling worden gemaakt met diverse Clouddiensten, zoals Dropbox, Google Drive, iCloud Drive en One Drive. Uiteraard dient men daar dan wel eerst een account voor te openen en vervolgens je via de app op de desbetreffende dienst aan te melden. Daarna kan men foto’s en video’s vrij eenvoudig vanaf de iPhone of iPad naar de geselecteerde Clouddienst kopiëren. Ook kan men geplaatste foto’s op Instagram en Tumblr of video’s op YouTube of Vimeo back-uppen. Verder is er een ZIP-functie aanwezig om bestanden te zippen en unzippen. Via de Recorder functie kan men geluid opnemen en de knoppen Muziek en iTunes Music maken het mogelijk om audiobestanden (MP3, AAC, AIF, AIFF, WAV, M4A en CAF) te back-uppen. Ook aan beveiliging is gedacht. Via de optie Beveiliging van gegevens kan men onder andere de app met een wachtwoord of via Touch ID vergrendelen en ontgrendelen. En via de opties Lightning Lock en USB Vergrendelen kan men de beveiliging nog verder opschroeven.

Conclusie

De PhotoFast PhotoCube Pro kost € 49,90 en biedt gebruikers voor dat geld een slimme manier om al hun bestanden op hun smartphone en/of tablet (iOS en Android) regelmatig te back-uppen. Er wordt steeds als men het apparaat aan de oplader hangt een back-up van alle in de app opgegeven bestanden gemaakt. Multimediabestanden zijn daardoor altijd veilig en blijven in eigen beheer zonder tussenkomst van derde partijen. Maar als men dat wil kan men met de PhotoFast One app gemaakte foto’s en video’s ook vlot delen met anderen of direct uploaden naar een Clouddienst. Op basis van het gebruiksgemak kennen wij de PhotoFast PhotoCube Pro een Breekpunt PlusPunt toe! Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.photofast.com en www.digitrading.nl.