Is jouw PC klaar voor Windows 11?

Microsoft heeft de komst van Windows 11 aangekondigd. Deze nieuwe versie is weliswaar gratis voor Windows 10 gebruikers, maar het draait alleen op PC’s die aan bepaalde minimumvereisten voldoen. Om erachter te komen of jouw PC geschikt is, heeft Ashampoo het Windows 11 Compatibility Check programma gemaakt.

De Windows 11 Compatibility Check van Ashampoo analyseert snel jouw hardware en meldt mogelijke problemen. Dit omvat TPM (Trusted Platform Module), evenals alle geïnstalleerde of aangesloten componenten en relevante configuraties. De volgende hardwarecomponenten en -configuraties worden geïnspecteerd: CPU, RAM, harde schijf, beeldschermresolutie, grafische kaart, DirectX, WDDM, TPM, UEFI, en SecureBoot. Als jouw PC in een van deze categorieën faalt, word je op de hoogte gebracht en mogelijke oplossingen worden aangedragen. Ashampoo Windows 11 Compatibility Check is een snelle en gebruiksvriendelijke Windows 11 compatibiliteitscontrole voor iedereen. Het programma wordt voortdurend bijgewerkt met de nieuwste vereisten. Het programma kan hier gratis worden gedownload. Ook Microsoft heeft inmiddels een hulpprogramma, in de vorm van de PC Health Check-app, beschikbaar gesteld voor het controleren of jouw PC voldoet aan de vereisten voor Windows 11. Je kunt dit hulpprogramma hier downloaden.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.