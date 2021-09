Het zogeheten Portable Document Format, kortweg PDF, is ooit ontwikkeld door Adobe. Het is sinds de introductie begin jaren ’90 uitgegroeid tot dé standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten en formulieren. Naast Adobe maken ook andere softwarefabrikanten programma’s voor het bekijken, maken en bewerken van PDF-bestanden. Wij bekeken Ashampoo PDF Pro 2.

PDF is een universeel bestandsformaat waarmee lettertypen, afbeeldingen en opmaak van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform waarmee het document werd gemaakt, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld HTML. Ook kan een PDF-bestand op alle platformen bekeken en/of bewerkt worden; het is dus niet platformafhankelijk. Veel handleidingen van elektronica-apparatuur, computerhardware en -software, en dergelijke, verschijnen tegenwoordig in plaats van op duur drukwerk op een cd-rom of online in vele talen. Ashampoo PDF Pro 2 is een complete oplossing voor het aanmaken, beheren en bewerken van PDF-documenten. Het programma heeft alles wat je nodig heeft om PDF’s te creëren, converteren, bewerken, samenvoegen en beschermen. Het creëren en bewerken is net zo eenvoudig als werken met een Word-document, met gepersonaliseerde commentaren, lay-outs en afbeeldingen. Ashampoo PDF Pro 2 ondersteunt meerdere populaire formaten (Microsoft Word, RTF, HTML, EPUB, JPEG enzovoort) voor een eenvoudige documentuitwisseling. Afbeeldingen en kleuren van documenten zijn volledig vervangbaar en aanpasbaar en de ingebouwde zoek- en vervangfunctie ondersteunt zowel tekst als lettertypen.

AES-encryptie

Het samenvoegen van meerdere documenten is een eenvoudige drag & drop-bewerking en de mogelijkheid om portfolio’s of fotoalbums te creëren maakt het werken met meerdere bestanden aanzienlijk eenvoudiger. De geïntegreerde tekstherkenning (OCR) converteert direct gescande tekst naar computer-bewerkbare tekst. Tekstverwerking is zeer veelzijdig met ondersteuning voor de omloop van tekst rond objecten, krachtige spellingscontrole en automatische woordafbreking. Het invoegen, verplaatsen, bijsnijden, maskeren en verwijderen van individuele afbeeldingen is ook mogelijk. Gevoelige informatie kan in zwart verborgen worden en documenten met AES-encryptie beschermd. Met de meegeleverde printerdriver kunnen PDF’s van vrijwel elke Windows-toepassing gemaakt worden. Ook de creatie van interactieve formulieren behoort tot de mogelijkheden, evenals een zij-aan-zijweergave voor eenvoudige documentvergelijking en een wettelijk veilige Bates-nummering voor het verwerken van zowel kleine als grote documentenarchieven. Bovendien zijn kleuren in alle documenten vervangbaar en is er ondersteuning voor oudere PDF-versies toegevoegd om voor een grotere compatibiliteit tussen PDF-toepassingen te zorgen.

Functionaliteit

Ashampoo PDF Pro 2 is een krachtig programma, maar gemakkelijk in gebruik. De Nederlandstalige gebruikersinterface bezit een menubalk met de menu-opties Bestand, Bewerken, Weergave, Document, Pagina’s, Tekst, Object, Vertalen, My Ashampoo en Help. Via Help zijn een Snelstartgids en Gebruikershandleiding beschikbaar. Helaas in de Engelse taal, maar gelukkig zijn alle iconen in de menubalk voorzien van een Nederlandstalig hulptekstje zodat je snel in de gaten hebt wat de functie is. Ook de menustructuur is helder. Een PDF-bestand openen gaat via Openen (Ctrl+O), afdrukken via Afdrukken (Ctrl+P), bewaren via Opslaan (Ctrl+S) of Opslaan als (Ctrl+Shift+S). Een PDF bewerken kan via de diverse menu-opties in Bewerken, Pagina’s, Tekst en Object. Zo kan men tekst zoeken en vervangen, de spelling controleren, nieuwe pagina’s invoegen, pagina’s verwijderen, tekst opnieuw uitlijnen, beelden invoegen enzovoort. Via de menu-opties in Document kan men onder andere een watermerk toevoegen, het PDF-document beveiligen of tekstherkenning (OCR) uitvoeren. Het in te stellen beveiligingsniveau varieert van simpel (40-bits) tot zeer krachtig (256-bits AES) en de toegankelijkheid kan bijvoorbeeld worden beperkt tot alleen invullen en ondertekenen. Via de menu-optie Vertalen kan men de tekst exporteren naar een formaat (Tekst zonder opmaak of Simpel XML) dat geschikt is voor vertaalsoftware. Na de vertaling kan men de vertaalde tekst dan eenvoudig weer importeren.

Conclusie

Ashampoo PDF Pro 2 is een krachtig programma voor het bekijken, maken en bewerken van PDF-bestanden. Dankzij de uitgebreide functionaliteit kan men elke denkbare handeling tijdens het samenstellen of bewerken van een PDF-bestand met dit programma uitvoeren. De Nederlandstalige gebruikersinterface is helder en overzichtelijk en de – veelal vertrouwde – sneltoetsen maken het gebruik nog plezieriger. Het programma kost slechts € 29,99 voor maximaal drie gebruikers. Op basis van het hoge gebruiksgemak en de aantrekkelijke prijs kennen wij Ashampoo PDF Pro 2 een Breekpunt PlusPunt toe. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.