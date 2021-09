Softwarefabrikant AKVIS heeft een nieuwe versie uitgebreid van hun populair beeldbewerkingsprogramma Sketch. AKVIS Sketch 24.5 biedt gebruikers de mogelijkheid om een groot aantal verschillende teken- en schildereffecten vrij vlot toe te passen op digitale foto’s. Met dit programma kun je vrij vlot een foto omzetten naar een zwart-witschets of een fraai olieverfschilderij. Wij namen de proef op de som.

AKVIS Sketch 24.5 is beschikbaar voor zowel Windows als Macintosh computers. Er zijn twee varianten, te weten een stand-alone programma en een Photoshop compatibele plug-in. Deze werkt bijvoorbeeld in AKVIS Alive Colors, Adobe Photoshop , Photoshop Elements en Corel PaintShop Pro. Het programma gebruikt voor het omzetten van de beelden intelligente algoritmen die gegevens over de in het beeld aanwezige kleuren, verhoudingen en effecten verzamelen om zo zeer dicht in de buurt te komen van de resultaten die een echte tekenaar of schilder zou krijgen. De software is dankzij de vernieuwde gebruikersinterface ook eenvoudig in gebruik. Er is een Express en een Advanced stand. In laatstgenoemde stand beschikt men over de meeste aanpassingsgereedschappen. Zo kan men na het toepassen van een specifiek filter het resultaat nog verder aanpassen door bijvoorbeeld de arcering dichter of fijner te maken, de hoek van de lijnen te wijzigen of een kleur toe te voegen. Bijzonder handig zijn de tijdlijnopties. Deze toont een geschiedenis van de laatste 10 acties in het programma en doet suggesties met betrekking tot de beste filters die je kunt toevoegen, door voorbeelden te laten zien van andere bewerkingen. Heel handig! Wij hebben de stand-alone versie van Sketch gebruikt, maar de plug-in werkt ongeveer op dezelfde wijze. Het verschil is dat je in een fotobewerkingsprogramma als Photoshop daarin eerst de te bewerken opname opent en dan de plug-in start.

Werking

Bij de stand-alone versie moet je klikken op de knop Open Image. Dit is het tweede pictogram in de werkbalk boven het werkvenster. Het geopende beeld wordt vervolgens weergegeven in het grote werkvenster. Een klein vierkant laat een eerste indruk van het eindresultaat zien van de op dat moment geselecteerde Style en Preset. Voor meer indrukken kun je dit vierkant eventueel over het beeld verslepen. Op de opname zelf kan worden in- en uitgezoomd met behulp van de zoombalk onder het totaalbeeld rechtsboven. Aan de linkerkant van het scherm bevinden zich enkele gereedschappen voor onder meer het bepalen van de richting van de streken en voor het wissen van ongewenste lijnen in het eindresultaat. Rechts zie je een aantal schuifbalken en andere controle-elementen. Via Style kun je kiezen voor Classic, Artistic of Maestro (alleen Business editie) en via de optie Presets kies je de gewenste schets- of verfstijl. Je kunt door de diverse instellingen bladeren en een voorbeeld bekijken. In de tabbladen eronder vind je tal van gereedschappen om het resultaat verder naar wens aan te passen. Het gaat te ver om alle opties te noemen, maar het zijn er heel veel en de mogelijkheden zijn dan ook onbeperkt. Is alles naar wens ingesteld, druk dan op de driehoekige knop Run in de werkbalk bovenaan en het tekeneffect wordt toegepast. Het programma wisselt van het tabblad Before naar het tabblad After en je ziet voor je ogen het tekeneffect ontstaan. Terwijl het kunstwerk wordt opgebouwd maakt het programmal een aantal tussenstappen. Deze verschijnen onder in beeld. Je kunt ze eventueel kiezen in plaats van het eindresultaat. Het aanpassen van het effect is eenvoudig: wijzig gewoon de waarden van enkele schuifbalken, of kies een andere preset, en klik opnieuw op de knop Run. In onderstaand voorbeeld hebben wij gekozen voor een preset met een houtskooleffect.

Conclusie

Net als de andere AKVIS producten kent ook Sketch 24.5 een aantal licentievormen. Allereerst moet u beslissen of u de Windows- of de Mac-versie wilt. Een Home licentie voor alleen stand-alone programma of de plug-in kost $ 72,-. De Home Deluxe versie bevat beide en kost $ 89,-. Wil je de resultaten zakelijk gebruiken (verkopen), dan moet je een Business licentie aanschaffen voor $ 154,-. Voor ruim zeven tientjes is de stand-alone Home versie een prima keuze. De gebruikersinterface is erg duidelijk en – nog belangrijker – de resultaten mogen er zijn! Het is mogelijk om van veel opnamen echte kunstwerkjes te maken in een paar muisklikken. Op de website van AKVIS staat een 10-dagen demoversie die je zonder risico kunt installeren en uitproberen. Ons advies: zeker doen!

Kijk voor meer informatie op akvis.com.