Sony Xperia 1 III

Sony heeft met de Xperia 1 III een nieuw topmodel in de Xperia smartphonelijn op de markt gebracht. Dit nieuwe model is uitgerust met Android 11, heeft een 6,5-inch beeldformaat, een HDR-display gemaakt van Gorilla Glass Victus, is 5G-compatibel en zit boordevol technologie om content snel te kunnen creëren en delen. Het is ook ‘s werelds eerste smartphone met een variabele telelens en een dual PD-sensor. Is dit de ideale smartphone voor fotografen? Wij namen de proef op de som.

De kennis van de Sony Alpha camera-ingenieurs is ingezet bij het ontwerp van de Xperia 1 III. Zo heeft de camera van de Xperia 1 III drie lenzen die zijn ontworpen met Sony’s Alpha AF-technologie. Een belangrijke functie is de variabele telelens in combinatie met een Dual PD-sensor. Deze kan een brandpuntsafstand tot 105mm bereiken. Bij het schakelen tussen 70 en 105mm kan de scherpstelling eenvoudig worden aangepast om snel de het onderwerp in detail vast te kunnen leggen. De drie lenzen bieden veel creatieve mogelijkheden dankzij de vier aanwezige brandpuntsafstanden, te weten 16mm, 24mm, 70mm en 105mm. Perfect voor het vastleggen van landschappen, portretten, dieren of andere beelden. Verder kan dit toestel tot 20 beelden per seconden produceren met 60 keer per seconde continue AF/AE-tracking. Dit betekent dat de Xperia 1 III objecten continu kan volgen voor een optimale scherpstelling. Dit kan zelfs in uitdagende situaties zoals bij een snel bewegend object. Net als de A9 II camera ondersteunt de Xperia 1 III real-time Eye-AF. Deze functie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om real-time het oog van een object te detecteren en verwerken. Hierdoor is het mogelijk zeer precies scherp te stellen op de ogen van het object. Eye-AF kan worden toegepast op zowel mensen als dieren. De Xperia 1 III kan de ogen altijd volgen, zelfs als het object beweegt, als één oog bedekt is, of als een ander object in beeld komt. De Xperia 1 III is ook uitgerust van de allernieuwste Optical SteadyShot met FlawlessEye, die de hogere leessnelheid van de beeldsensor koppelt aan het originele Sony-algoritme voor optische beeldstabilisatie. Het resultaat is uiterst vloeiende, trillingsvrije videobeelden.

Apps

De Sony Xperia 1 III is uitgerust met de Photography Pro App, deze app is gebaseerd op de technologie van Alpha-camera’s. Deze foto-app biedt een vergelijkbare gebruikersinterface waar Alpha-fotografen vertrouwd mee zijn. Zo biedt de app toegang tot handmatige bedieningsmogelijkheden om ISO, sluitertijd, output naar RAW enzovoort in te stellen. De Imaging Edge for Mobile App verbindt de Xperia 1 III eenvoudig met Sony’s Alpha-camera’s. Zo is de smartphone inzetbaar als hoogwaardig monitorscherm om op afstand onder meer de compositie, focus, ISO en andere instellingen te regelen. Dit biedt de gebruiker ook de mogelijkheid om foto’s van een Alpha-camera over te zetten naar Xperia toestellen. Kleuren en tinten zijn hierdoor zeer eenvoudig en nauwkeurig te controleren. Naast de app voor fotografie heeft Sony de Cinematography Pro App. Deze app van CineAlta en Cinematic is standaard voorgeïnstalleerd op de Xperia 1 III en biedt 21:9 4K HDR-producties met 24/25/30/60 bps en garandeert een prettige cinematografische opname-ervaring. De app is uitgerust met Touch AF, Metered Manual, Level Meter en verbeterde witbalansinstellingen. Dit biedt meer manuele bedieningsmogelijkheden, terwijl de unieke Intelligent Wind Filter-technologie ruis en interferentie van wind beperkt.

Fotograferen

De Xperia 1 III is lekker plat (16,5×7,1×0,82cm) en weegt slechts 186 gram. De Xperia 1 III heeft aan de zijkant een aparte ontspanknop waardoor je met deze smartphone bijna zoals met een compact camera kunt fotograferen. Bijna, want de overige bedieningsknoppen vind je op het scherm in de Photography Pro app. Links zien we in deze app een soort programmaknop annex functiekiezer met de opties Basic, Auto, P, S M en MR. Daaronder zien we de Display- en Lens-knop. Via deze laatste knop kan men kiezen uit de vier brandpuntsafstanden, te weten 16, 24, 70 en 105mm. Onder het grote zoekerscherm zien we de actuele sluitertijd, diafragma, belichtingscompensatie en ISO-waarde, en rechts van dit scherm instelknoppen voor AF-ON, AEL, Transportfunctie, Scherpstelmodus, Scherpstelgebied, Belichtingscompensatie, ISO-waarde, Lichtmeetfunctie, Flitser, Witbalans, Gezicht/Oog AF, Bestandsindeling (JPEG of RAW), Beeldformaat en HDR-functie. Afhankelijk van de gekozen programmastand kunnen sommige opties niet beschikbaar zijn. Door op een (actieve) knop te tikken kan men de onderliggende instellingen wijzigen. Onhandig is dat de app de instellingen niet vasthoudt na afsluiten. De app begint steeds in de programmastand Basic en dat is erg onhandig. Het feitelijke fotograferen gaat dankzij de goed gepositioneerde ontspanknop probleemloos.

Beeldkwaliteit

De Xperia 1 III levert 12-megapixelbeelden (4032×3024 pixels in 4:3 modus) in JPEG of RAW, de camera aan de voorzijde levert overigens 8-megapixelbeelden. De aanwezige ZEISS-lenzen zijn speciaal gekalibreerd voor Xperia 1 III en mede daardoor produceert deze smartphone zeer scherpe beelden. In de stand Basic heeft de Xperia 1 III de neiging om iets over te belichten. De automatische witbalans deed zijn werk over het algemeen goed. Zodra men de standen Basic en Auto verlaat, krijgt men iets meer controle over de beeldkwaliteit. In de stand P regelt de camera automatisch de sluitertijd en de rest kan men zelf instellen. In de stand S kan men de sluitertijd handmatig wijzigen en in de stand M kan men de sluitertijd en ISO-gevoeligheid handmatig aanpassen. De stand MR is bedoeld voor het bewaren van specifieke instellingen. Helaas kan men in alle programmastanden het diafragma niet wijzigen, dat is namelijk bij elke brandpuntsafstand (16mm: F2,2, 24mm: F1,7, 70mm: F2,3 en 105mm: F 2,8) vast. Variëren in scherptediepte is dus niet mogelijk. Voor een bokeh-effect is men aangewezen op softwarematige kunstgrepen. De Xperia 1 III stelt razendsnel scherp en de oogdetectie voor mensen en dieren functioneert prima. Al met al levert de Xperia 1 III voor een smartphone prima beelden.

Conclusie

De Sony Xperia 1 III is wat ons betreft geen vervanger van een goede compact camera. Vooral de vaste brandpuntsafstanden brengen tijdens het fotograferen beperkingen met zich mee. Een ander minpunt is dat de Photography Pro app zijn instellingen niet vasthoudt. De Sony Xperia 1 III heeft een adviesprijs van € 1.299,-. Voor minder zijn prima compact camera’s, zoals de recent geïntroduceerde Sony ZV-E10, te koop die meer fotografische instelmogelijkheden bieden. Wie echter kan leven met de beperkingen, haalt met de Sony Xperia 1 III een snelle en fraai ogende smartphone in huis.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.