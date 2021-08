Sony lanceert ZV-E10 vlogcamera

Sony heeft de eerste vlogcamera met verwisselbare lens uit de Alpha-serie aangekondigd. De nieuwe ZV-E10 is volledig ontworpen op basis van de feedback van content-creators en vloggers en combineert gebruiksvriendelijke functies met de beeldtechnologie van Sony. De ZV-E10 is de perfecte tool voor content-creators van alle niveaus.

De kern van de ZV-E10 is een 24,2-megapixel APS-C Exmor CMOS-sensor en een BIONZ X-beeldsensor. Deze combinatie garandeert beelden van hoge kwaliteit en gevoeligheid met gedetailleerde textuurweergave en een natuurlijke bokeh. De ZV-E10 is uitgerust met de innovatieve vloggingfuncties van de populaire ZV-1 camera, zoals:

Face Priority: functie voor automatische belichting (AE) detecteert het gezicht en geeft het gezicht prioriteit voor het vastleggen van de beelden. Dit garandeert dat het gezicht in elke omgeving met een ideale helderheid wordt weergegeven.

Product Showcase: garandeert een snelle en vloeiende focusovergang tussen het gezicht van de presentator en het object. Het is daardoor niet meer noodzakelijk om via een handbeweging het product voor de camera scherp te laten stellen.

Background Defocus: voor het soepel schakelen tussen een wazige en scherpe achtergrond.

De compacte en lichtgewicht ZV-E10 (343 gram) heeft aan de zijkant een in meerdere hoeken kantelbaar LCD-scherm. Dit garandeert flexibiliteit voor foto- en videografie en eenvoudige opnamen voor vloggen en het maken van selfies. Tevens is het gemakkelijk om externe microfoons aan de bovenkant van de camera aan te sluiten. De ZV-E10 heeft een nieuwe Foto/Film/Slow & Quick motion-toets bovenop de camera. Dit biedt de mogelijkheid om met slechts één aanraking de opnamemodus te kunnen wijzigen. De camera heeft daarnaast geavanceerde videofuncties zoals 4K-videopnamen en slow motion met hoge beeldkwaliteit (FHD 120p). Tevens is elektronische beeldstabilisatie met Active Mode beschikbaar voor stabiele video-opnamen zelfs tijdens het lopen. Verder biedt de geavanceerde AF-technologie (autofocus) van de ZV-E10 snelle en nauwkeurige AF met trackingprestaties evenals hoogwaardige audio voor heldere geluidsopnamen. De ZV-E10 biedt content makers meer creatieve expressie door de ideale lens te gebruiken voor elke scène die ze willen opnemen. De verscheidenheid aan compatibele lenzen in de serie E-mount-lenzen van Sony biedt de gebruiker de keuze van de perfecte lens afhankelijk van diens creatieve visie.

De Sony ZV-E10 is vanaf halverwege augustus beschikbaar in de Benelux voor € 750,-. De ZV-E10 komt ook beschikbaar als kit in combinatie met de E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS-powerzoomlens voor € 850,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.