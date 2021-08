Nieuw van Ashampoo is WebCam Guard. Dit nieuwe programma biedt veilige toegang tot jouw webcam en microfoon en beschermt jouw privacy door ongeautoriseerde hardwaretoegang te voorkomen. Het programma gebruikt een speciaal algoritme om hardware uit te schakelen één niveau lager dan Windows’ eigen toegangsbeveiliging.

Dit betekent dat malware en hackers geen toegang hebben tot jouw webcam en microfoon, en deze zelfs niet kunnen zien. Daarnaast helpt het programma je ook de valkuilen van telewerken te vermijden, zoals vergeten een sessie te beëindigen of jouw webcam uit te schakelen in Zoom, Teams, Slack of een andere videochat-software na een gesprek. Ashampoo WebCam Guard biedt duidelijkheid: groen betekent aan, rood betekent uit! Het programma gebruikt heel weinig van de systeemmiddelen van de computer waarop het is geïnstalleerd, detecteert automatisch aangesloten hardware en beschikt over een compacte gebruikersinterface met één-klik acties. Als je op zoek bent naar een veilige manier om jouw webcam en microfoon alleen in te schakelen wanneer dat nodig is, dan is Ashampoo WebCam Guard de oplossing voor u. Het programma kan 10 dagen gratis worden uitgeprobeerd. Het kost slechts € 9,99.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.