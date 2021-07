In de reeks Focus op fotografie is bij uitgeverij Van Duuren Media een nieuw deel verschenen met als onderwerp het fotograferen met een smartphone. In het boek Focus op fotografie: Smartphonefotografie (ISBN 9789463562140) vertelt professioneel fotograaf Jeroen Jazet hoe je alles uit de camera op je smartphone kunt halen.

‘De beste camera is de camera die je bij je hebt’, zeiden fotografen vroeger al, maar tegenwoordig gaat die uitspraak voor bijna iedereen op omdat de meeste mensen een smartphone op zak hebben. In de praktijk blijkt echter dat negentig procent van de mogelijkheden nog onbekend is bij de gemiddelde smartphone-fotograaf. Tijd om daar verandering in te brengen. Dit 224 pagina’s dikke boek helpt je om alles uit je smartphonecamera te halen. Het boek telt vijf hoofdstukken waarin de auteur je met behulp van veel praktijkvoorbeelden laat zien hoe je het beste uit de talrijke mogelijkheden van je smartphone kunt halen. In het eerste hoofdstuk, genaamd De juiste basis, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de basisbeginselen van de fotografie. Aan bod komen zaken als inzoomen, scherpstellen, belichten en flitsen. Ook wordt ingegaan op het gebruik van de app Adobe Photoshop Lightroom. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan het maken van betere portretten. Zaken als lichtmeting, standpunt, achtergrond, compositie en selfies worden in dit hoofdstuk behandeld. Het fotograferen van landschappen komt in het derde hoofdstuk aan bod. Naast compositie en belichting is er onder andere aandacht voor het dynamisch bereik, bestandsformaten, gebruik van het raster, kleurprofiel aanpassen voor meer sfeer, het maken van panorama’s en timelapse-opnamen. Close-up- en macrofotografie staan centraal in het vierde hoofdstuk en het vijfde en laatste hoofdstuk is in zijn geheel gewijd aan de nabewerking. Aan bod komen zaken als de apps Snapseed en Adobe Photoshop Lightroom, het toepassen van selectieve bewerkingen, vlekken en ongewenste objecten verwijderen, foto’s uitsnijden, geometrisch perspectief herstellen en het delen van afbeeldingen. Alles wordt in heldere bewoordingen uitgelegd, met behulp van veel voorbeeldfoto’s en praktische tips. Je leert betere landschappen, portretten en reportages te maken en krijgt handvatten aangereikt over de beste apps voor fotografie en beeldbewerking. Het boek kost € 34,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!