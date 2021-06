Philips Hue app vernieuwd

We zijn al jaren fan van Philips Hue-lampen, maar de bijbehorende app was wel weer eens aan een opfrisbeurt toe. En dat is recent gebeurd: Philips heeft de Hue-app grondig onder handen genomen en versie 4.0 uitgebracht. Naast een meer gestroomlijnde vormgeving telt de nieuwe app vooral veel kleine functionele verbeteringen die het bedienen van de lampen in en rond het huis een stuk gemakkelijker moeten maken.

De opbouw van de Hue-app is in grote lijnen hetzelfde gebleven, met onderin vier knoppen om naar de verschillende app-onderdelen (Thuis, Automatiseren, Ontdek en Instellingen) te gaan. Nieuw is de knop Hue Bridge linksboven waarmee men snel kan schakelen tussen meerdere Hue Bridges. De app opent net als voorheen met het onderdeel Thuis waarin men een overzicht van de aangemaakte kamers onder elkaar ziet staan. De kamerbalken hebben ronde hoeken en tonen net als voorheen – maar nu in een groter font – de kamernaam met daaronder de status van de lampen en rechts een – nog altijd betrekkelijk kleine – aan/uit-knop. Tikken we op een kamerbalk, dan zien we de beschikbare scènes en daaronder de in de desbetreffende kamer geselecteerde Hue-lampen. In totaal telt de app 41 scènes die via de Hue scènegalerij aan een kamer kunnen worden toegevoegd, zodat men nu met een paar tikken de sfeer in huis vrij vlot kan aanpassen. Via de knop Aangepaste scène maken is het nog steeds mogelijk om zelf scènes aan te maken. Leuk is de mogelijkheid om via de optie Foto gebruiken met behulp van een zelfgemaakte foto een eigen scène te maken. Tot slot kan men met de kleurenkiezer de kleur van zowel individuele lampen als complete kamers aanpassen. Al met al is versie 4.0 van de Philips Hue app een prima verbetering, al hadden we graag wat grotere aan/uit-knoppen in de kamerbalken gezien en de tekst is nu wel erg groot waardoor lange kamernamen, zoals Woonkamer beneden, niet geheel zichtbaar zijn.

De Philips Hue app 4.0 is gratis te downloaden via de App Store.