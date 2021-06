Olympus PEN E-P7 aangekondigd

Nieuw van OM Digital Solutions GmbH is de Olympus PEN E-P7, een compacte Micro Four Thirds-systeemcamera met het klassieke ontwerp uit de Olympus PEN-serie van Yoshihisa Maitani. Dit nieuwe model is uitgerust met een reeks krachtige fotografische functies, zoals Color Profile Control, een 20-megapixel Live MOS-sensor en een ingebouwde 5-assige beeldstabilisatie. Fotografen kunnen met de PEN E-P7 gedenkwaardige momenten in hun eigen stijl vastleggen en hoogwaardige foto’s en video’s maken waarbij de prestaties van de M.ZUIKO lenzen optimaal benut worden.

De Olympus PEN E-P7 is gebouwd op het onderscheidende, vertrouwde en verfijnde ontwerp van de Olympus PEN-serie. Details, zoals de aluminium draaiknoppen aan de voor- en achterzijde, zijn op een dusdanige wijze gemaakt, waarmee die voortreffelijke en verfijnde look verkregen wordt. De body is met 337 gram licht van gewicht en is in combinatie met de M.Zuiko Digital ED 14-42 mm F3.5-5.6 EZ standaardzoomlens slechts 430 gram. Dit maakt het lichter en gemakkelijker dan ooit om een camera mee te nemen om al die dierbare momenten in het leven vast te leggen. De combinatie van de 20-megapixel Live MOS-sensor, de razendsnelle TruePic VIII beeldprocessor en de M.Zuiko-lens zorgen voor een kwaliteit die verder gaat dan die van een smartphone en deze ruimschoots overtreft. De PEN E-P7 is uitgerust met een in-body 5-assige beeldstabilisatie die tot 4,5 EV-stappen compensatie levert voor scherpe beelden van hoge kwaliteit.

Color Profile Control

Vanuit de professionele OM-D serie is de geavanceerde continue autofocus met Face Priority- en Eyye Priority AF-algoritme overgenomen. Dit zorgt voor automatische detectie en voortdurende scherpstelling op ogen en gezichten. Zo worden portretten perfect en naar wens vastgelegd. De speciale Profile Control-knop aan de voorzijde van de E-P7 maakt het mogelijk om direct te schakelen tussen verschillende beeldprofielen. Zo switch je eenvoudig van de standaard fotomodi naar kleur-, zwart-wit- of filter-effecten. Creëer unieke en creatieve foto’s en maak een keuze uit 12-kleuraanpassingen en 10-staps verzadigingsaanpassingen. Of pas eenvoudig met Color Profile Control de hooglichten en schaduwen aan. Of wat te denken van voorinstellingen die analoge filmlooks, kleurfiltereffecten en filmkorreleffecten in Monochrome Profile Control simuleren voor verbluffende zwart-witbeelden? Ook Olympus Art Filters zijn beschikbaar, waardoor je foto’s vrijwel met één druk op de knop tot kleine kunstwerken kunnen worden omgetoverd. Verplaats de schuifregelaar op de monitor eenvoudig omhoog of omlaag om het niveau van de filtereffecten aan te passen met de optie Fine Tune.

De Olympus PEN E-P7 is beschikbaar vanaf half juni 2021 in twee kleurencombinaties: wit & zilver en zwart & zilver, als body voor € 799,- of als kit met de M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ lens voor € 899,-.

Kijk voor meer informatie op www.om-digitalsolutions.com.