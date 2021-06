Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek van bestsellerauteur en Photoshop-expert Scott Kelby verschenen. In Fotograferen met de iPhone (ISBN 9789463561976) laat hij zien hoe je prachtige foto’s kunt maken met een iPhone.

De bestverkopende auteur ter wereld over fotografische technieken breekt met alle regels en laat je zien hoe je dezelfde technieken kunt toepassen die de beste professionele fotografen van dit moment gebruiken om adembenemende foto’s te maken. Je leest hoe je deze technieken gebruikt om foto’s te maken waarvan mensen niet geloven dat je ze met een telefoon kunt maken, maar met de goede camera van de iPhone kan dat absoluut! Het 272 pagina’s dikke boek telt 9 hoofdstukken, genaamd iPhone-camera: de basis, Professionele composities maken, Mensen fotograferen, Poseren, Reis- en landschapsfotografie, Andere leuke dingen om te fotograferen, iPhone-camera: tips en trucs, Je fotobibliotheek beheren, Je foto’s bewerken, Apps die je foto’s naar een hoger niveau tillen, Geweldige iPhone-accessoires, en Fotorecepten. Scott laat al het vakjargon achterwege en gaat het hele boek te werk alsof jij en hij samen op pad zijn met alleen jullie iPhones. Hij gebruikt zijn kenmerkende ongedwongen, begrijpelijke schrijfstijl om je te helpen de geweldige mogelijkheden van je iPhone te ontsluiten en het type foto’s te maken waarvan je nooit had gedacht dat je ze met een telefoon zou kunnen maken. Op elke pagina van het boek wordt één onderwerp kort en bondig door middel van een tip, truc of onthulling van een ‘geheim’ van een professional behandeld. Scott Kelby heeft daarbij de gave om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen; hierdoor krijg je technieken volledig onder de knie waarvan je dacht dat je die nooit zou beheersen. Hij vertelt je, op de zelfde manier waarop hij het een vriend zou vertellen, precies op welke knop je moet drukken en welke instellingen je moet gebruiken zodat je de foto’s kunt maken waarvan je altijd al gedroomd had. Sommige tips en geheimen zijn erg voor de hand liggend, maar er zitten er genoeg tussen die je vast nog niet kent. Door de grote hoeveelheid onderwerpen is het boek ook een prima naslagwerk. Het kost € 34,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Warm aanbevolen!