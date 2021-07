Epson EH-TW7000 beamer

Op het gebied van resolutie hebben TV’s de laatste jaren een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is 4K (2160p) de standaard en 8K-TV’s komen er aan. Ook beamers hebben een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. Reden voor ons om een 4k-projector, de Epson EH-TW7000, eens nader te bekijken.

De Epson EH-TW7000 wordt geleverd inclusief stroomkabel, handleiding en afstandsbediening. Het witte apparaat is 42x32x15,6cm groot en weegt 6,6kg. De beamer heeft een lichtopbrengst van 3000 ANSI-lumen, een contrastverhouding van 40.000:1, een beeldresolutie van 3840×2160 pixels (16:9) en frame-interpolatie, zodat snel bewegende onderwerpen scherp blijven. Aan de achterzijde zien we twee HDMI-poorten, twee USB 2.0-poorten, een smartphone-aansluiting, een service-poort, een Kensington-beschermingsaansluiting en een stereo miniconnector audio-uitgang. Eventueel kan via bluetooth verbinding worden gemaakt met bijvoorbeeld een soundbar. Dankzij de twee HDMI-poorten is het mogelijk om twee verschillende soorten apparaten, zoals een tablet, bluray-speler of gameconsole, gelijktijdig op de beamer aan te sluiten. Bovenop het apparaat zien we de aan/uit-knop, een menu-knop en diverse bedieningsknoppen. Vlak boven de projectielens zitten twee grote knoppen voor de horizontale en verticale keystone-correctie (30 graden). In combinatie met de lens-shift en zoomoptie van de lens kan men het beeld precies in het gewenste beeldformaat op de gewenste plek projecteren. De maximale projectiegrootte is overigens een royale 500 inch. Via de meegeleverde afstandsbediening is de projector prima op afstand te bedienen.

Praktijk

Wij hebben de Epson EH-TW7000 aangesloten op de HDMI video-uitgang van een Marantz Dolby Atmos versterker. Als standaard afspeelbron gebruikten we een Apple 4K TV mediaspeler. Via deze mediaspeler kunnen we Netflix, Apple TV, Ziggo GO en dergelijke gebruiken en met behulp van de Infuse Pro app kunnen we onze eigen videomateriaal op ons thuisnetwerk bekijken. Als we een 4K-speelfilm bekijken dan beviel de kleurenmodus Cinema ons het beste. De projector beschikt standaard over vier kleurmodi, te weten Dynamisch, Heldere bioscoop, Natuurlijk en Cinema. Al deze kleurstanden zijn handmatig voor wat betreft helderheid, contrast, kleurverzadiging, tint, scherpte en witbalans naar wens aan te passen. Ook het stroomverbruik kan men instellen, waarbij de stand ECO onze voorkeur heeft omdat de projector dan ook weinig geluid produceert. Via de overige menu-opties, te weten Signaal, Instellingen, Uitgebreid en Netwerk kan men ook nog tal van zaken aanpassen. Overdag zijn de kleurmodi Dynamisch en Heldere bioscoop een goede keuze. De TW7000 heeft voldoende instelmogelijkheden om de beeldkwaliteit aan de eigen smaak aan te passen. Aangepaste instellingen kunnen voor hergebruik in het interne geheugen worden bewaard.

Diavoorstelling

Voor het bekijken van foto’s is de stand Natuurlijk de meest logische keuze, maar kritische kijkers zullen dat misschien te vlak vinden. Wie zijn of haar foto’s zo natuurgetrouw mogelijk wil vertonen zal aan de slag moeten (eventueel met een kalibratiesysteem voor beamers) en via de instellingen (contrast, helderheid, kleur, gamma enzovoort) een speciale kleurstand aanmaken voor het weergeven van digitale foto’s. Wie gewoon even vlot zijn of haar vakantiekiekjes wil laten zien kan overigens prima uit de voeten met de standaard kleurenmodi. Pas er eventueel een handmatig aan en sla deze vervolgens in het interne geheugen op voor hergebruik. Op de Apple 4K TV zit standaard een Foto’s-App waarmee men via iCloud foto’s kan bekijken. Je hebt daarbij de keuze uit Mijn fotostream, iCloud-fotodelen en de iCloud Fotobibliotheek. Heb je Mijn fotostream op bijvoorbeeld je iPhone of iPad aangezet, dan verschijnen de recente foto’s die je met dat toestel hebt gemaakt via je Apple TV levensgroot op het scherm. Andere mogelijkheden zijn Thuisdeling en Airplay om beelden via de Apple TV te bekijken. Selecteer een map met beelden en druk rechtsboven op de knop Speel diavoorstelling af. Je krijgt dan verschillende weergave opties en andere instellingen voor het afspelen van beelden te zien. Er zijn ook nog diverse apps, zoals SlideShow, Diavoorstelling, Magisto enzovoort, waarmee men een diavoorstelling compleet met overvloei-effecten kan maken. Wat helaas niet mogelijk is op de TW7000 is een USB-stick met (video)beelden in de USB-poort steken om deze direct af te spelen. De USB-poort is bedoeld voor het aansluiten van de optioneel verkrijgbare Wireless LAN unit. Een gemiste kans wat ons betreft.

Conclusie

De adviesprijs ligt zo rond de € 1.400,-, maar via Bol.com is de Epson EH-TW7000 nu te koop voor € 1.099,-. Dat is een aantrekkelijke prijs voor een 4K-projector waarmee men dankzij de speciale bisscoop kleurmodi in een handomdraai het ultieme bioscoopgevoel kan realiseren. De beeldscherpte is uitstekend, de lichtopbrengst prima en het geluid dat de koeling produceert (zeker in ECO-stand) blijft binnen de perken. Kritische kijkers kunnen dankzij de vele instelmogelijkheden de beeldkwaliteit helemaal aan de eigen smaak aanpassen. Jammer is dat de USB-poorten niet kunnen worden gebruikt voor het afspelen van content. Verder niets dan lof voor deze veelzijdige en betaalbare 4K-projector. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.epson.nl.