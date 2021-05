De Duitse softwarefabrikant Ashampoo heeft een nieuwe versie van WinOptimizer op de markt gebracht. Ashampoo WinOptimizer 19 is een handig hulpprogramma voor Windows-gebruikers dat zorgdraagt voor een effectieve Windows optimalisatie, fouten herstelt en de meest optimale instellingen voor een soepel draaiend Windows-systeem bewaart. Verschillende modules geven de gebruiker de mogelijkheid om hun Windows-systemen individueel aan te passen, te analyseren en te optimaliseren.

Ashampoo WinOptimizer 19 telt maar liefst 36 verschillende modules, verdeelt over de groepen Systeemonderhoud, Prestaties verbeteren, Windows aanpassen, Systeem analyseren, Bestandsbeheer en Administratie tools. Versie 19 komt met Boot Center, dat de opstarttijden van het systeem analyseert en, door autorunvermeldingen en Windows-taakschema’s te optimaliseren, versnelt. En de nieuwe Privacy Manager is de ultieme privacybewaker die controversiële telemetriefuncties van Windows volledig uitschakelt. Ook de populaire 1-klik Optimizer is volledig herzien om te helpen het systeem van nog meer ongewenste bestanden, web browsing sporen en ongeldige of verweesde registervermeldingen te ontdoen. Uiteraard zijn alle reinigingsmodulen volledig up-to-date en ondersteunen ze ook de nieuwste Microsoft Edge Chromium-browser. Naast bescherming van de privacy kunnen gebruikers met WinOptimizer 19 ook diverse Windows-instellingen aanpassen om te bepalen hoe Windows informatie terugkoppelt naar Microsoft. De ingebouwde systeemanalyse geeft gedetailleerde informatie over de distributie van de bestanden en potentiële fouten. Voor maximale prestaties schakelt WinOptimizer 19 onnodige diensten (services) en autostart elementen (entries) uit om processor en geheugen (resources) voor meer belangrijke processen vrij te houden.

Analyseren

Na opstarten van het programma kan men in het tabblad Taal van de Instellingen – indien nodig – de taal wijzigen in het Nederlands. Herstart daarna het programma en dan krijgt men het venster Overzicht te zien met daarin de melding ‘Deze PC is nog niet geoptimaliseerd’. Via een schuifje links onderaan kan men eventueel het programma altijd na opstarten automatisch een analyse laten uitvoeren. De eerste keer klikken we op de knop Analyseren en gaat het programma aan de slag. Na de analyse ziet men verdeeld over 8 groepen, genaamd Surfsporen, Onnodige Registervermeldingen, Onnodige Bestanden, Ongeldige Snelkoppelingen, Onnodige Lopende diensten, Optimaliseerbare Systeem instellingen, Optimaliseerbare Veiligheidsinstellingen en Prullenbak Leeg, een overzicht wat er allemaal aan problemen gevonden is. Door op een van de groepsnamen te klikken, krijgt men een overzicht te zien van de in de desbetreffende categorie gevonden problemen. Bekijk zo alle groepen en als men overtuigd is dat de gevonden zaken ook inderdaad verholpen dienen te worden, dan drukt men op de knop Optimaliseren. Het programma zal nu alle gevonden problemen verhelpen. Via de knop Instellingen kan men in het tabblad Systeemanalyse eventueel vooraf bepaalde onderdelen van de analyse uitschakelen. Wil je bijvoorbeeld niet dat het Windows register wordt aangepast, dan haal je het vinkje weg bij de vermelding Scan Register voor niet meer nodige en ongeldige vermeldingen.

Menu-opties

Via de menu-optie Automatisch kan men een aantal zaken automatisch laten plaatsvinden. De module Auto-Clean verwijdert automatisch alle sessiesporen nadat geassocieerde toepassingen of browser zijn gesloten. De module Live-Tuner versnelt het starten van applicaties en kan nieuwe processen automatisch stoppen of hun prioriteiten aanpassen. Met de module Game-Booster worden achtergronddiensten en applicaties die niet essentieel zijn voor het spelen beëindigd. Zodra men het spel heeft afgesloten, wordt getracht de beëindigde processen en applicatie te herstarten. Via een schuifbalkje onder de naam kan men deze modules activeren. Via de menu-optie Alle modules krijgt men een overzicht van alle modules te zien. Ze zijn verdeeld over 6 groepen, genaamd Systeemonderhoud, Prestaties verbeteren, Windows aanpassen, Systeem analyseren, Bestandbeheer en Administratie tools. Door op een van de 36 namen te klikken, kan men de desbetreffende module of toepassing direct toepassen. Het is ook mogelijk om in het linker menu op een van de groepsnamen te klikken en daar via grote knoppen de diverse modules te starten. Via de laatste menu-optie Back-ups kan men gedane wijzigingen eventueel weer ongedaan maken door met behulp van een back-up waarin de gedane wijzigingen zijn opgeslagen via de knop Herstellen een en ander weer terug te laten plaatsen.

Conclusie

Ashampoo heeft men WinOptimizer 19 – werderom – een prima Zwitsers zakmes voor Windows 10 gebruikers op de markt gebracht. De intuïtieve en logische gebruikersinterface is – mede ook dankzij de 1-Click-Optimizer – ideaal voor beginners, maar ook ervaren Windows-gebruikers kunnen veel baat hebben van dit programma. Naast de prima optimalisatiegereedschappen zijn ook de diverse privacy-gereedschappen zeer nuttig. Het programma kost € 29,99 en mag op maximaal 10 (!) apparaten worden geïnstalleerd. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.