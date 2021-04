Sony lanceert Bravia Core streaming service

Nieuw in de Benelux is de Bravia Core streaming service van Sony. Deze nieuwe streaming service biedt een brede selectie van de nieuwste filmreleases, blockbusters en filmklassiekers in de allerhoogste beeldkwaliteit. Deze service biedt het beste op het gebied van streamen en wordt exclusief gelanceerd voor de nieuwe Sony Bravia XR-tv’s.

Bravia Core komt voort uit een samenwerking met Sony Pictures Entertainment en brengt entertainment en technologie samen. Deze service is speciaal ontwikkeld om gebruikers van Sony TV’s speelfilms en andere content in ultieme beeldkwaliteit te bieden. Een aantal speelfilms wordt standaard meegeleverd op alle nieuwe Bravia XR-modellen. Gebruikers van deze tv’s kunnen genieten van een selectie van enkele nieuwe en klassieke Sony Pictures Entertainment titels en de grootste IMAX Enhanced-collectie. Bravia Core is de eerste tv met Pure Stream technologie voor een vrijwel lossless, UHD BD-equivalente kwaliteit met streamingsnelheden tot 80 Mbps. Met een Bravia XR-tv kan Bravia Core-krediet worden gebruikt om te kiezen uit minstens 300 titels, waaronder Venom, Peter Rabbit, Ghostbusters, Blade Runner 2049 en Jumanji: The Next Level. De Sony A90J en Z9J worden geleverd met 10 filmcredits en de andere Bravia XR-modellen met 5 filmcredits. Deze credits kunnen worden gebruikt voor het premium filmaanbod van Bravia Core. Bovendien is standaard een selectie films beschikbaar voor consumenten van een Bravia Core TV. Deze content kan zo vaak als gewenst worden bekeken de hoogste beeldkwaliteit. Voor een echt hoogwaardige kijkervaring biedt Bravia Core toegang tot de IMAX Enhanced-filmcollectie. IMAX Enhanced is geoptimaliseerd voor Bravia XR en biedt geremasterd IMAX-beeld en meeslepende audio van DTS. Content opgenomen met IMAX-film of -gecertificeerde camera’s, zoals Spider-man: Far from Home, biedt een uitgebreide aspectratio die specifiek is ontworpen voor IMAX. Kijkers kunnen thuis genieten van een bijzondere bioscoopervaring van prijswinnende films zoals Little Women, A Beautiful Day in the Neighborhood, Bad Boys For Life, Baby Driver, Hotel Transylvania en Smurfs: The Lost Village. Met Studio Access, dat deel uitmaakt van het BRAVIA CORE-pakket, krijgen kijkers toegang tot allerlei extra beelden van achter de schermen, interviews en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.