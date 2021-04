Canon lanceert nieuwe fotoprinters met inkttank

Canon heeft haar assortiment kleurenprinters met navulbare inkttanks uitgebreid met twee nieuwe modellen die speciaal zijn ontworpen voor het printen van grote aantallen foto’s. Het betreft de 3-in-1 Pixma G650 en de single-function Pixma G550. De nieuwe modellen zijn uitgerust met een vervangbare FINE-printkop en een set van zes ChromaLife 100-inkten op basis van kleurstoffen voor levensechte, kleurrijke prints. In combinatie met de MegaTank-inktflessen voor langdurig printen, eenvoudig onderhoud en verbeterde ondersteuning van printmedia vormen deze nieuwe modellen de ideale oplossing voor kleine ondernemingen en liefhebbers van het thuis printen van foto’s.

Met hun zes dye-inkten, waaronder twee nieuwe speciale rode en grijze dye-inkten voor een breder kleurenspectrum, geven de Pixma G650 en G550 een voorsprong op de concurrentie. De printresultaten hebben diepere schaduwpartijen, vollere kleuren en een sterk contrast. Beide modellen gebruiken de FINE-printkop voor een hogere printkwaliteit die korreligheid vermindert en volle, rijkere kleuren produceert. Dankzij de gereduceerde kleurverschuiving bij de verschillende printmedia – variërend van strijkapplicaties tot dubbelzijdig mat, glossy en zijdeglans papier – zijn gebruikers verzekerd van prints met een consistent hoge kwaliteit op elk oppervlak. Liefhebbers van fotografie die hun creativiteit de ruimte willen geven, kunnen hun foto’s tot A4-formaat zonder witrand printen en kiezen uit een breed scala aan printmedia zoals Canon’s magnetisch fotopapier voor het personaliseren van koelkastmagneten, of Canon’s herplakbare fotopapier voor het decoreren van wanden. De nieuwe Canon-inkjetprinters zijn ontworpen voor de hoge printvolumes in commerciële fotoprintshops. Ze zijn uitgerust met navulbare MegaTank-inkttanks voor een indrukwekkend aantal pagina’s. Met één set flessen zijn circa 3.800 10x15cm fotoprints te maken. Dit betekent dat flessen minder vaak hoeven te worden bijgevuld, met als resultaat lagere kosten. In combinatie met de mogelijkheid om een 10x15cm-foto te printen in minder dan 47 seconden en een papierinvoer aan de achterzijde voor 100 vel voor continu printen, verhogen deze twee modellen ook de productiviteit. Met praktische kenmerken zoals de door de gebruiker te vervangen FINE-printkop en onderhoudscartridge maken de Pixma G650 en G550 het gemakkelijk om de printer zelf te beheren en stilstand te verminderen. De MegaTank-inktflessen besparen bovendien tijd en moeite. Zo zijn ze voorzien van unieke en specifieke spuitmonden om fouten te voorkomen en voor minimale inspanningen bij het vullen ervan. Deze printers zijn ontworpen met efficiëntie als uitgangspunt en besparen automatisch energie met de handige Auto Power On/Off-functie, terwijl het tweeregelig lcd-scherm het beheer van printerinstellingen en -taken vereenvoudigt. De Canon Pixma G650 en G550 bieden WiFi-connectiviteit zodat fotoliefhebbers hun computers, camera’s en slimme apparaten wireless kunnen aansluiten en hun favoriete opnamen direct kunnen printen met de Canon PRINT-app, Mopria voor Android of Apple AirPrint voor een optimale printervaring.

De Canon Pixma G650 en G550 zijn vanaf mei verkrijgbaar. De Pixma G650 heeft een adviesprijs van € 259,- en de Pixma G550 kost € 209,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.