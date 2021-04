Wereld Back-up Dag: raak nooit meer je favoriete bestanden kwijt!

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: we zijn onze smartphone verloren, we hebben een harde schijf die is gecrasht of we hebben te maken met een virus dat onze laptop binnendringt. Dan slaat de paniek toe, want je bent mogelijk al je favoriete herinneringen, je leukste foto’s of andere belangrijke bestanden kwijt! Hoe voorkom je dit doemscenario? Heel simpel: maak geregeld een back-up. Niet gewoon één enkele back-up, maar minstens drie kopieën van belangrijke bestanden – het originele bestand, de back-up en de back-up van de back-up. Better safe than sorry!

Vandaag is het ‘Wereld Back-up Dag’, hét ideale moment om een back-up te maken van al je belangrijke bestanden. Niels Burnet, Business Development Manager bij Kingston Technology, geeft drie tips zodat jij jouw digitale gegevens veilig kan stellen.

Sla je bestanden op in de cloud

Allereerst is het verstandig om bestanden op verschillende plekken op te slaan. De cloud is hier één van. Dropbox, Google Drive, iCloud en OneDrive zijn handige platformen voor het maken van een kleine back-up. Je stelt het platform in naar voorkeur en wanneer het apparaat verbinding maakt met het internet, worden belangrijke documenten gesynchroniseerd. Wanneer er per ongeluk bestanden zijn verwijderd, biedt de cloud ook de mogelijkheid om middels de functie ‘bestandsherstel’ verwijderde bestanden terug te zetten.

Lokale back-up

Een andere optie voor het maken van een back-up, is het gebruiken van lokale opslag. Dit is een fysieke reservekopie van digitale bestanden op een harde schijf. Dit kan zowel op een SSD harde schijf, als op een USB-flash drive, een Micro SD kaart of een SD-kaart. Het is hierbij wel van belang dat de harde schijf meer ruimte moet hebben dan het apparaat waarvan een back-up gemaakt wordt. Ook is het aan te raden om encryptie (dataversleuteling) toe te passen, waardoor jouw data onleesbaar wordt voor anderen.

Online back-up

Een combinatie van een lokale back-up en online back-up beschermt je voor 99 procent tegen potentieel gegevensverlies. Als aanvulling op een back-up in de cloud en een lokale back-up, kun je er ook voor kiezen om data op te slaan op je PC zelf. Windows-gebruikers kunnen een reservekopie maken via ‘File History’. Mac-gebruikers kunnen dit doen via ‘Time Machine’. De reservekopieën worden automatisch gemaakt zodra er een harde schijf wordt gedetecteerd en deze back-ups worden voortgezet totdat die harde schijf vol is.

“Back-uppen wordt helaas nog te vaak vergeten of uitgesteld. Toch balen we altijd wanneer we kostbare bestanden verliezen”, zegt Niels Burnet. “Door geregeld een back-up van je bestanden te maken, heb jij altijd jouw kostbare data bij je, want Kingston Is With You. ‘Wereld Back-up Dag’ is het uitgelezen moment om dit belang nogmaals te benadrukken.”