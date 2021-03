De geschiedenis van de fotografie begon zonder kleur en tot niet eens zo lang geleden was de meeste fotografie die je zag zwart-wit. Nu alles digitaal wordt gedaan, is kleurenfotografie net zo makkelijk en gangbaar als zwart-witfotografie ooit was. Desondanks blijft de monochrome foto een grote aantrekkingskracht uitoefenen op mensen die met fotografie bezig zijn. Bij uitgeverij Van Duuren Media is in de serie Focus op fotografie een aantrekkelijk boek verschenen over zwart-witfotografie. In Focus op fotografie: Zwart-witfotografie (ISBN 9789463561709) gaat auteur Eduard de Kam uitgebreid in op alle aspecten van de moderne zwart-witfotografie.

Het 208 pagina’s dikke boek telt twaalf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk Histogram en gereedschappen wordt ingegaan op begrippen, bestandsformaten en gereedschappen. In het tweede en derde hoofdstuk gaat de auteur uitgebreid in op het digitaliseren van analoge beelden met een scanner en het reproduceren van oude beelden met een digitale camera. In hoofdstuk 4 is er aandacht voor Slimme objecten en de hoofdstukken 5 tot en met 8 staat geheel in het teken van het zorgvuldig verwerken van zwart-witfoto’s. Aan bod komen zaken als Bayerpatroon, kleur omzetten naar zwart-wit, kleurkanalen, maskers, verzadiging, kanaalmixer, verloop toewijzen, doordrukken en tegenhouden, lokale aanpassingen enzovoort. In hoofdstuk 8 komen diverse voorbeelden van omzettingen in Photoshop en Lightroom aan bod. Het afdrukken van foto’s en het gebruik van zwart-witfoto’s in drukwerk staat centraal in respectievelijk hoofdstuk 9 en 10. Effecten zoals korrel of kleur toevoegen komen aan bod in het elfde hoofdstuk en in het laatste hoofdstuk gaat de auteur in op het gebruik van zwart-witfoto’s als illustratie. Het boek is doorspekt met direct toepasbare tips en kan zowel de beginnende als de gevorderde zwart-witfotograaf aanzetten om zijn of haar zwart-witbeelden naar een hoger niveau te tillen. Het kost € 34,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!