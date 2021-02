Ring breidt functie bewegingszones uit

De Amerikaanse fabrikant Ring, bekend van hun videodeurbellen en beveiligingscamera’s, heeft een nieuwe versie van haar app uitgebracht. Met deze nieuwe app is het nu ook mogelijk om bewegingszones in te stellen op camera met een accu.

De functie Geavanceerde bewegingsdetectie met aanpasbare bewegingszones was al beschikbaar op Ring-camera’s met een stroomaansluiting. Via Instellingen > Bewegingsinstellingen kan men nu bij elke camera een of meer bewegingszones configureren. Om dit te kunnen doen moet men deze functie activeren en vervolgens kiezen voor Bewegingszones aanpassen. Tik op de standaard bewegingszone of Default Zone en versleep de cirkels aan de randen om de zone aan te passen. Klik daarna op Zone opslaan. Je kunt daarna eventueel nog een nieuwe tweede en een derde bewegingszone toevoegen. Het maximum is drie bewegingszone per camera. Op die manier kan men vrij nauwkeurig het gebied opgeven dat men wil beveiligen. Wijzigingen in bewegingszones worden pas van kracht nadat de camera een beweging heeft gedetecteerd. Al met al is de functie Bewegingsinstellingen weer een stuk krachtiger geworden.

Kijk voor meer informatie op www.ring.com.