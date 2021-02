Nieuw van de Duitse softwarefabrikant Ashampoo is AntiSpy Pro, een beveiligingsprogramma dat gebruikers verschillende opties biedt om Windows, Google software, Office en vele andere programma te laten stoppen met het versturen van telemetriegegevens. Hiermee voorkomt men het aanmaken van gebruikersprofielen en gepersonaliseerde advertenties met één enkele klik.

Ashampoo AntiSpy Pro richt zich niet alleen op Windows 10, maar ook op Google Analytics, vooraf geïnstalleerde hulpprogramma’s van hardwarefabrikanten en stuurprogramma’s voor grafische kaarten. Na installatie van het programma is een klik op Protect voldoende om de standaard ingestelde bescherming te activeren. Via een kleurencirkel ziet men vervolgens de mate van bescherming, die van rood naar groen loopt. In ons geval werd bij 63 van de 95 aanwezige programma’s de bescherming geactiveerd. afgevangen.

Customize

Het is ook mogelijk om telemetriegegevens uit te schakelen voor individuele diensten, om bijvoorbeeld specifieke functies zoals Cortana te blijven gebruiken. Daartoe klikt men op de optie Customize. Er verschijnt dan een lijst van beschikbare opties. Deze is ingedeeld in de categorieën Operating System, Preinstalled Manufacturer Software, Third Party Analytics, Antivirus, Browser, Office Software, en Apps. Bij elke aanwezige optie kan men kiezen uit de optie Permit of Block. Als een bepaalde functie niet aanwezig is dan staat er: Not found on your system. Als alles naar wens is ingesteld, dan is een klik op Apply voldoende om de gedane wijzigingen te activeren.

Conclusie

Ashampoo AntiSpy Pro dekt meer dan 100 diensten, inclusief Windows, Office, Bing en apps die door Windows zelf of door hardwarefabrikanten zijn geïnstalleerd. Het is een prima oplossing om meer controle te krijgen over je Windows computer om zo een nog betere privacy te realiseren. Het programma kost normaal € 39,99, maar is nu te koop voor € 29,99. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.nl.