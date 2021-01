Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw boek over Affinity Designer verschenen. In Zo werkt Affinity Designer voor MacOS & Windows (ISBN 9789463561884) gaat auteur Mark van Heck uitgebreid in op de werking van Affinity Designer.

Wil je kraakheldere illustraties maken? Logo’s die je net zo scherp op postzegel- als op vrachtwagenformaat kunt gebruiken? Technische tekeningen, schema’s, plattegronden en diagrammen met rekenkundige nauwkeurigheid? Wil je jouw tekeningen bovendien met precisie kunnen bijwerken, combineren met fotografie en zonder kwaliteitsverlies kunnen verwerken? Leer dan hoe Affinity Designer werkt. Affinity Designer is snel, gemakkelijk in gebruik, heeft vele aantrekkelijke extra’s en is zonder abonnementskosten beschikbaar als eenmalige aanschaf. In dit 172 pagina’s dikke boek neemt de auteur je in 10 hoofdstukken mee op ontdekkingsreis door Affinity Designer. Je maakt kennis met de gebruikersomgeving en de gereedschappen, leert werken met vector- en rasterafbeeldingen en ontdekt de kracht van lagen. Tot de behandelde onderwerpen behoren verder: Paden en lijnen tekenen, Vormen maken en bewerken, Werken met kleur en kleurmodellen, Objecten schikken, stapelen en verdelen, Werken met artistieke en kadertekst, Afbeeldingen importeren en bewerken, Lagen aanpassen, en Afbeeldingen geautomatiseerd exporteren. Een uitgebreide index completeert het boek. Het helder geschreven boek is rijkelijk geïllustreerd met screendumps en gelardeerd met praktische tips om nog meer uit het programma te halen. Het boek kost € 24,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.