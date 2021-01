Canon lanceert PIXMA TS3450 drie-in-een printer

Canon heeft een nieuw instapmodel inkjetprinter in de PIXMA TS-serie gelanceerd. De Canon PIXMA TS3450 is een multifunctionele drie-in-een printer voor alle dagelijkse printtaken en heeft gebruiksvriendelijke kenmerken, zoals FINE-cartridges in vier kleuren voor eenvoudig vervangen en gemakkelijk configureren met one-touch wireless connectiviteit voor maximale productiviteit.

De printer is met zijn gebruiksgemak en eenvoudige installatie ideaal voor studenten en thuiswerkers. De verbeterde Web Setup Guide bevat duidelijke video’s en afbeeldingen, zodat iedereen stap voor stap aan de slag kan. Is er verbinding met Wi-Fi, dan koppelt de one-touch Wireless Connect-knop de printer direct aan een slim apparaat, pc of laptop. Ook na de installatie blijft het dagelijks gebruik eenvoudig dankzij de kristalheldere navigatie via het 1,5” mono-segment LCD-scherm. Gebruikers hebben toegang tot de belangrijkste printerfuncties en het onderhoud, inclusief controle van de printstatus en het papierformaat. De Auto Power-modus bespaart energie door automatisch met printen te starten vanuit een uitgeschakelde stand, en is toegankelijk vanuit huis of op afstand.

Fotoprints

De Canon PIXMA TS3450 is perfect voor studenten die op zoek zijn naar een kosteneffectieve oplossing of voor degenen die thuis werken en behoefte hebben aan een hoogwaardige printkwaliteit. De PIXMA TS3450 is compatibel met FINE- en FINE XL-cartridges voor een hoger printvolume en vereist minder inktvervanging, waardoor verspilling en extra kosten tot een minimum worden beperkt. Het hybride inktsysteem maakt gebruik van inkten die zowel op kleurstoffen als pigment zijn gebaseerd en deze combinatie zorgt voor levensechte kleuren en haarscherpe tekst, ideaal voor het printen van detailrijk lesmateriaal. De printer maakt ook scherpe, fotoprints zonder witrand op een formaat van maximaal 13×18 cm en produceert 10×15 cm fotoprints in slechts 65 seconden op hoogwaardig Glossy Photo Paper, zodat gebruikers eenvoudig hun herinneringen tot leven kunnen brengen. Om ervoor te zorgen dat gebruikers nooit worden geconfronteerd met lege inktcartridges ondersteunt de PIXMA TS3450 ook Easy Ink Delivery Reminders, een functie die een e-mailbericht stuurt wanneer de inkt bijna op is en een bestelfunctie bevat om originele Canon-cartridges thuis te laten bezorgen.

Connectiviteit

Bij werken onderweg en vanaf meerdere apparaten, zoals een smartphone of laptop, is het belangrijk om toegang te hebben tot alle belangrijke documenten. Of het nu gaat om het inleveren van een afgeronde opdracht of om een presentatie tijdens een geplande vergadering, de PIXMA TS3450 biedt verbeterde connectiviteit met een reeks van apps en websites, zodat bestanden altijd toegankelijk zijn zonder dat ze afzonderlijk moeten worden geopend. Tot deze apps behoren PIXMA Cloud Link, beschikbaar via de Canon Print-app, waarmee gebruikers rechtstreeks vanuit Google Drive, Dropbox en Evernote kunnen printen via Wi-Fi. Daarnaast is de compatibele Google Classroom-app ideaal voor mensen die op afstand leren en lesgeven. De Canon Print-app is beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten en stelt gebruikers in staat documenten en foto’s rechtstreeks vanuit de app te printen en de status en connectiviteit van de printer te controleren. Voor handsfree gebruik is de PIXMA TS3450 compatibel met spraakbesturingsapparaten, zoals Amazon Alexa en Google Assistant, waardoor direct is te printen, het inktniveau is te controleren en de printer kan worden in- of uitgeschakeld zonder handmatige interventie. De PIXMA TS3450 wordt geleverd met PIXMA Chat Print, zodat gebruikers foto’s en documenten rechtstreeks vanuit de Facebook Messenger-app kunnen verzenden en printen, ideaal voor studenten die samenwerken aan nieuwe projecten of voor vrienden en families voor het delen van foto’s van dierbaren.

Printmedia

De papierinvoer aan de achterzijde van de PIXMA TS3450 ondersteunt een breed scala aan printmedia en is compatibel met verschillende papiersoorten, waaronder Canon’s magnetisch fotopapier en herplakbaar fotopapier om leuke koelkastmagneten of -stickers te maken die elk huis opfleuren. Met een effectieve papierdoorvoer en duidelijke plaatsingsinstructies zijn gebruikers gegarandeerd van perfecte prints – ideaal voor het printen van foto’s voor galerijwanden met Canon’s vierkante 14×14 cm printmedia. Naast bijzondere printeigenschappen biedt de Canon PIXMA TS3450 toegang tot een reeks aan tools, waaronder Wi-Fi PictBridge, waarmee gebruikers hun camera rechtstreeks op de printer kunnen aansluiten. Perfect voor professionele fotografen die snel willen printen en voor gezinnen die hun woning willen verfraaien met familiefoto’s. Met deze functie kan worden geprint zonder tussenkomst van een pc. De printer ondersteunt ook Canon’s Easy-PhotoPrint Editor App (iOS/Android), waarmee gebruikers direct vanaf hun smartphone foto’s kunnen bewerken en printen om originele content te creëren, zoals kalenders, posters of collages. Inspiratie hiervoor is te vinden op Creative Park (iOS/Android) – Canon’s gratis mobiele app, of via een pc. Creative Park bevat een groot aantal 3D-papiersjablonen voor urenlang creatief plezier met het hele gezin.

De Canon PIXMA TS3450 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en zwart-wit en heeft een adviesprijs van € 49,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.