De Duitse softwarefabrikant Ashampoo heeft een nieuwe versie van hun programma Burning Studio uitgebracht. Burning Studio 22 is een krachtige softwarebundel voor het branden van data, films en muziek op CD’s, DVD’s en Blu-ray schijven. Daarnaast beschikt het programma over uitgebreide multimediafuncties.

Met Ashampoo Burning Studio 22 kun je films en diavoorstellingen produceren en bewerken of videodisks maken. Aangepaste geanimeerde menu’s, openings- en sluitingsaftitelingen (credits) en aanpasbare auto-play instellingen bieden tal van spannende mogelijkheden. De resulterende bestanden en schijven kunnen, dankzij de ingebouwde ondersteuning voor populaire formaten zoals MPEG-4, H.264, AAC, MP3 en WMA, op bijna elk apparaat worden afgespeeld. Het programma creëert niet alleen MP3- en standaard audioschijven, maar ondersteunt ook schijfextractie (disc ripping) met automatische naamgeving en zoeken naar hoesjes. De geïntegreerde hoesjeseditor maakt het bijzonder eenvoudig om aangepaste hoesjes, boekjes en inlegvellen of etiketten te creëren. Dankzij de functie schijfoverlapping (disc spanning) kunnen gegevens automatisch over meerdere schijven verspreid worden en de krasbescherming zorgt voor leesbaarheid, zelfs voor beschadigde schijven.

Back-up

Het back-up gedeelte is voorzien van slimme planningsopties om een back-up van gegevens van mobiele telefoons en tablets op elk medium te maken. Versie 22 is voorzien van H.265 ondersteuning voor een betere multimediale veelzijdigheid en een nieuwe zoekmachine voor het automatisch opzoeken van bijbehorend artwork en het ophalen van metadata tijdens het rippen van de schijf. Aanpasbare snelkoppelingen op het bureaublad bieden nu direct toegang tot de functie zonder men eerst door het programmamenu moet gaan. De gebruikersinterface is verder geoptimaliseerd en er zijn nieuwe voorinstellingen (presets) en sjablonen voor CD-, DVD- en Blu-ray-artwork toegevoegd. Er is verder nadruk gelegd op de revisie van diverse technische onderdelen en om alle functies met betrekking tot branden, back-ups en conversies toekomstbestendig te maken. De systeemvereisten van Burning Studio 22 zijn: Windows 7 of hoger, Windows Media Player 10, Microsoft .NET Framework 4.5, DirectX 9.0C, 2 GB werkgeheugen, DirectX 9 Hardware Pixelshader v2.0 men minimaal 128MB RAM, DirectX 9 Hardware Pixelshader v2.0 met minimaal 128 MB RAM, een standaard geluidskaart (onboard of USB), 250MB voor de installatie, tot 9GB voor tijdelijke bestanden (dvd), 25/50 GB voor tijdelijke bestanden (blu-ray) of 100GB voor tijdelijke bestanden (blu-ray XL).

Auto-HiFi

Direct na de installatie kan men kiezen voor een witte of zwarte gebruikersinterface en via de menu-optie Skin kan men ook van gebruikersinterface wisselen. Wij kiezen voor de interface met de menubalk links. Hier zien we dan van boven naar beneden de opties Dataschijf, Audio, Film of diavoorstelling, Hoesjes en inlegvellen, Schijf kopiëren, Image, Back-up, geavanceerde functies, project Openen en Service. Kiezen we bijvoorbeeld voor de optie Audio, dan verschijnt een submenu met de modules Audio-CD, MP3 of WMA, Muziek en Audio-CD rippen. Daaronder staan vier opties voor het aanmaken van media voor specifieke afspeelapparatuur, te weten auto-HiFi, CD-wisselaar emulator, MP3-speler en Aangepaste CD-speler. Kiezen we bijvoorbeeld voor auto-HiFi dan krijgen we een lijst te zien met bijna 2000 autoradio’s waaruit men kan kiezen. Per autoradio wordt vermeld welke geluidsdragers (CD, DVD, ISB en SD/CF) en welke bestandsformaten (MP3, M4A, WMA, FLAC en WAV) door de desbetreffende radio worden ondersteund. In de vervolgstappen dient men een voor de desbetreffende autoradio geschikte geluidsdrager te kiezen en de muziekbestanden te selecteren. Hierna worden de muziekbestanden geconverteerd en daarna opgeslagen op de geluidsdrager. Na verloop van tijd is de geluidsdrager klaar voor gebruik in de auto. Ook de andere functies hebben deze gedegen stapsgewijze aanpak, prima!

Conclusie

De bediening is intuïtief en de gebruiker wordt bij elk proces aan de hand meegenomen. Dankzij deze stapsgewijze aanpak is Ashampoo Burning Studio 22 gemakkelijk in gebruik en kan iedereen ermee uit de voeten. Het programma kost € 49,99 – de download-versie kost tijdelijk € 29,99! – en biedt veel waar voor zijn geld. Een probeerversie is beschikbaar op de website van de fabrikant. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.