Steeds meer computers, notebooks, tablets en smartphones zijn tegenwoordig uitgerust met een USB-C poort. USB-C is een multifunctionele USB-aansluiting met een omkeerbaar stekkertje en geschikt voor meerdere protocollen, zoals Thunderbolt 3, Display Port en Power Delivery. Met een USB-C aansluiting op notebook of computer kun je ook data een stuk sneller overzetten. Wij probeerden het met een 256GB Kingston DataTraveler 80 Flash Drive uit.

De Kingston DataTraveler 80 USB-C Flash Drive is leverbaar in een 32GB, 64GB, 128GB of 256GB uitvoering. Onze 256GB uitvoering zit verpakt in een witte blisterverpakking. De Flash Drive is slechts 42,2x15x6,7mm groot en weegt iets meer dan 4 gram. De drive is vervaardig uit metaal en kunststof. In de bovenhoek zit een kleine uitsparing om de drive bijvoorbeeld aan een sleutelbos te hangen. De Kingston DataTraveler 80 Flash Drive is compatibel met Windows 8 en hoger, MacOS v10.10.x en hoger, Linux v2.6.x en hoger, en Chrome OS. Volgens opgave van de fabrikant is de drive bestand tegen temperaturen van -20 tot maximaal 85°C, maar functioneert de drive alleen tussen de 0 en 60°C. In theorie biedt USB 3.2 Gen 1 een maximale doorvoersnelheid van maar liefst 20 GBps. Dat is beduidend hoger dan de 480 MBps van de standaard USB 2.0 poort. De DataTraveler 80 USB-C Flash Drive heeft overigens een leessnelheid van maximaal 200MB/s en een schrijfsnelheid van maximaal 60MB/s.

Praktijk

Steeds meer smartphones en digitale camera’s kunnen videobestanden in 4K maken en ook het aantal megapixels stijgt nog altijd, met als gevolg dat mediabestanden steeds groter worden. Ter illustratie: de JPEG-bestanden van een 61-megapixel Sony A7 systeemcamera zijn gemiddeld ongeveer 40 MB groot en RAW-bestanden hebben al snel een omvang van gemiddeld 60 MB. En een 4K-video is al snel een paar GB groot. Dat alles betekent niet alleen dat men meer opslagcapaciteit nodig heeft, maar ook dat het kopiëren van deze mediabestanden steeds meer tijd in beslag neemt. Een royale en snelle USB-stick als de 256GB Kingston DataTraveler 80 USB-C Flash Drive biedt dan uitkomst. We namen de proef op de som en kopieerden 10GB aan mediabestanden naar een reguliere USB 2.0 flash drive én vervolgens naar de DataTraveler 80 USB-C Flash Drive. Het kopiëren naar de reguliere USB-stick duurde 7:40 minuten en naar de DataTraveler 80 slechts 3:50 minuten. Kopiëren we van de drive terug naar de harddisk in de PC dan gaat dat dankzij de hogere leessnelheid van de Flash Drive nog veel sneller. Kortom, met deze Kingston DataTraveler 80 USB-C Flash Drive kan men ten opzichte van een ‘traditionele’ USB 2.0 drive veel tijd besparen.

Conclusie

De Kingston DataTraveler 80 is een kleine, maar krachtige Flash Drive die dankzij de snelle doorvoersnelheid van de USB-C poort en de prima lees- en schrijfsnelheden lekker vlot zijn werk doet. Voor wie regelmatig veel grote mediabestanden moet kopiëren kunnen we deze Flash Drive dan ook van harte aanbevelen. Voor de prijs hoeft men het niet te laten, want de 32Gb versie kost slechts € 11,95. De door ons geteste 256Gb versie gaat voor € 48,95 over de toonbank. Dat is gezien de geboden kwaliteit alleszins redelijk!

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.