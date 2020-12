Canon lanceert Pixma TS7450 drie-in-een A4-printer

Nieuw van Canon is de Pixma TS7450, een drie-in-een A4-printer voor thuis met vier Fine-inktcartridges en een Automatic Document Feeder. Deze nieuwe printer zit vol innovatieve functies, zoals spraakbesturing en een LED-statusbalk voor het controleren van de inktniveaus. Dankzij de ingebouwde WiFi- en PIXMA Cloud Link-functionaliteit kunnen gebruikers gemakkelijk verbinding maken met een reeks apparaten, waaronder een smartphone of tablet, en gebruik maken van Google Drive, Dropbox of Google Classroom voor een naadloze workflow.

De Canon Pixma TS7450 is de ideale aanvulling voor elke thuiswerkomgeving. Met de ADF kun je maximaal 35 pagina’s tegelijk scannen of kopiëren zonder dat handmatige ondersteuning nodig is, terwijl het tweeweg-invoersysteem het mogelijk maakt om verschillende papiersoorten en -formaten tegelijk te plaatsen zonder handmatige interventie tijdens het printen en scannen. Deze functie is aantrekkelijk voor thuiswerkers die verschillende typen documenten tegelijk nodig hebben. Deze slimme printer kan automatisch het papierformaat detecteren en de instellingen daarvoor aanpassen, waardoor automatisch dubbelzijdig printen mogelijk is. De Pixma TS7450 is voorzien van een papierinvoer aan de achterzijde en is ook compatibel met Canon’s Creative Park, een gratis online platform met duizenden creatieve 3D-patronen en sjablonen, waardoor deze printer de ideale partner is om het hele gezin te inspireren en te vermaken. Om de productiviteit te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen, heeft de Canon Pixma TS7450 ook een gebruiksvriendelijke interface. Met een 1,44 inch OLED-display en een nieuwe LED-statusbalk kunnen gebruikers de printstatus controleren, fouten signaleren of in één oogopslag zien of een cartridge moet worden vervangen.

Connectiviteit

De compatibiliteit met handige apps en een reeks aan apparaten stelt gebruikers in staat eenvoudig te printen vanaf Mac-, iOS- of Android-apparaten, verbinding te maken met clouddiensten en nieuwe creatieve mogelijkheden te ontdekken. Met Pixma Cloud Link, beschikbaar via de Canon Print-app, kunnen gebruikers van de Canon Pixma TS7450 documenten rechtstreeks openen en printen vanuit externe services zoals Google Drive, Evernote en Dropbox, evenals de nieuwe Google Classroom – ideaal voor werken op afstand en het ordenen van belangrijke documenten. De nieuwe printer wordt geleverd met Amazon Alexa en Google Assistant, waardoor het apparaat sneller en eenvoudiger dan ooit is te gebruiken; of het nu gaat om het starten van het printen of het controleren van de inktniveaus. De Pixma Chat Print-functie stelt gebruikers ook in staat om afbeeldingen van Facebook Messenger te delen en te printen – perfect voor mensen die bijzondere herinneringen rechtstreeks via social media willen printen. Bij het printen vanaf een smartphone kunnen gebruikers van de Canon Pixma TS7450 ook gebruik maken van Apple AirPrint en Mopria, zonder dat installatie van extra apps nodig is.

De Canon Pixma TS7450 is verkrijgbaar in het wit of zwart en heeft een adviesprijs van € 89,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.