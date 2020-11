Vrijwel iedereen die een mondmasker draagt, ervaart dit als warm, benauwend en oncomfortabel. Ter voorkoming van dit ongemak heeft het Taiwanese bedrijf PhotoFast ’s werelds eerste persoonlijke luchtreiniger met N95 filter ontwikkeld. Wij namen de proef op de som.

Er zijn veel contactberoepen, van fysiotherapeuten tot pedicures en van kappers tot thuiszorgmedewerkers, waar het dragen van een mondmasker momenteel noodzaak is. Het urenlang dragen van een mondmasker wordt echter door bijna iedereen als benauwend en oncomfortabel ervaren. Brildragers hebben bovendien vaak last van beslagen brilglazen. PhotoFast heeft een mondmasker ontwikkeld met een ingebouwde ventilator met een ingenieus luchtstroomsysteem en een N95 filter. Dit filter met N95 klasse bescherming biedt bescherming tegen stofdeeltjes en virussen. De ingebouwde ventilator verdrijft vocht en haalt verse lucht binnen om de relatieve vochtigheid en temperatuur in het masker te verlagen. Hiermee wordt de kans op duizeligheid door zuurstofgebrek, ongemakken door nasale aandoeningen en huidirritatie aanzienlijk gereduceerd. De ventilator is voorzien van een interne batterij die opgeladen kan worden door middel van een MicroUSB-kabel. De ventilatierotatie is instelbaar in drie standen. Het apparaat kan na gebruik eenvoudig worden gereinigd en het filter kan in een handomdraai worden vervangen. Losse filterpacks zijn apart verkrijgbaar. Het draagcomfort wordt voorts verhoogd door het toegepaste siliconenmateriaal van medische kwaliteit.

Praktijk

Het PhotoFast AM-9500 mondmasker wordt geleverd in een witte doos met zilverkleurige deksel. In de verpakking vinden we de AM-9500 Intelligent Personal Air Purifier, een USB-kabel om het apparaat op te laden, twee zakjes met daarin een N95 filter en een stoffen draagmasker. De eerste stap is het opladen van de AM-9500. Zodra we het apparaat met de microUSB-kabel aansluiten op een USB-poort begint het apparaat rondom de USB-poort rood te pulseren ten teken dat het opladen bezig is. Na verloop van tijd verandert dit in groen ten teken dat de ventilator is opgeladen. Men zet de ventilator aan met het kleine drukknopje naast de USB-poort: met één keer drukken activeert je de laagste, met twee keer de middelste en drie keer de hoogste ventilatiestand. Als alles naar behoren werkt, dan is de volgende stap het plaatsen van het filter. Haal er een voorzichtig uit de beschermende verpakking en schuif deze conform de handleiding voor de ventilator. Daarna plaatst men de ventilator in het stoffen masker. Het mondmasker is nu gereed voor gebruik. Het op het gezicht plaatsen met de meegeleverde band vinden we onhandig. We hebben de elastische band door midden geknipt en vervolgens zo aan het mondmasker bevestigd dat we via de oren op het gezicht kunnen plaatsen. Dat vinden wij plezieriger. Overigens past het apparaat is elk stoffen masker, mits het masker groot genoeg is.

Conclusie

De ventilator ziet er uit als een masker van een Stormtrooper uit Star Wars. Het stoffen mondkapje bedekt het apparaat echter, dus dat effect ben je snel weer kwijt. Het masker is wat groter en zwaarder dan alleen een stoffen masker, maar dankzij de siliconenrand zit het best comfortabel. De ventilator maakt wat lawaai, maar dat is zeker in de eerste stand niet echt storend. Het apparaat doet wat het beloofd: de lucht in het masker blijft frisser en brillenglazen beslaan minder snel. Het PhotoFast AM-9500 mondmasker kost € 99,- en dat is best prijzig. Mensen die in een stoffige omgeving werken kunnen we het echter zeker aanraden.

Kijk voor meer informatie op www.digitrading.nl.