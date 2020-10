Mooy kabel organizers

We hebben er allemaal last van: kabels die we kwijtraken of in de knoop raken en hierdoor zelfs defect kunnen gaan. Onder de veelzeggende namen Clingman, Dashman en Hugman heeft het Taiwanese bedrijf Mooy een aantal kleurrijke kabel organizers op de markt gebracht die deze problemen moeten voorkomen.

De Mooy Clingman is een flexibele siliconen kabel organizer waarmee men in een handomdraai een kabel kan samenbinden. De Clingman is verkrijgbaar in de kleuren Sky Blue, Somic Green, Disk Blue en Bengal Red. De Clingman is geschikt voor vrijwel elk type laad- of synchronisatiekabel. In elke verpakking zitten drie exemplaren en de adviesprijs is € 9,99.

De Mooy Dashman is speciaal ontwikkeld voor in de auto. Men plaatst de Dashman in het ventilatierooster om kabels beter te kunnen geleiden. De Dashman past dankzij de geribbelde achterkant in bijna elk ventilatierooster zonder schade aan te brengen. In elke verpakking zitten twee exemplaren, een grijs en lichtgrijs exemplaar, en de adviesprijs is € 9,99.

De Mooy Hugman is speciaal ontwikkeld om bijvoorbeeld een laadkabel op een apparaat te binden. Op die manier heb je altijd de juiste kabel bij de hand en kan je deze ook niet verliezen of kwijt raken. Ook handig voor onderweg. In elke verpakking zitten twee exemplaren. De Hugman is verkrijgbaar in grijs of blauw en vervaardigd van siliconen. De adviesprijs bedraagt eveneens € 9,99.

Kijk voor meer informatie op www.digitrading.nl.