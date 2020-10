We lezen het steeds vaker: privacygevoelige informatie die op straat is komen te liggen door onvoorzichtige medewerkers tijdens het vervoeren van kritische (klant)gegevens. Of privéfoto’s en -filmpjes die openbaar worden gemaakt. Het beschermen van privacygevoelige data is echter een stuk eenvoudige geworden dankzij de Kingston DataTraveler 2000 USB-stick. Deze USB-stick beschikt standaard over AES 256-bit hardware-encryptie en een alfanumeriek toetsenbord voor eenvoudige pincode beveiliging. Wij namen de proef op de som.

De Kingston DataTraveler 2000 is beschikbaar in 16, 32, 64 en sinds kort 128Gb en wordt geleverd inclusief een robuuste metalen beschermhoes. De DataTraveler 2000 is systeem onafhankelijk en kan worden gebruikt op elk apparaat met een USB 2.0 of USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) poort. De USB-stick is compatibel met Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, Android, thin clients en ingebouwde systemen, en de drive heeft geen software of drivers nodig. De USB-stick beschikt over een alfanumeriek toetsenbord dat de stick met een woord- of nummercombinatie vergrendelt. De DataTraveler 2000 beschikt verder standaard over ingebouwde AES 256-bit hardware-encryptie op de volledige schijf in XTS-modus. De encryptie vindt plaats op de stick, niet op de host-computer, en er blijft geen spoor van de PIN-code achter op het systeem voor een geavanceerde beveiliging. De automatische vergrendeling wordt geactiveerd wanneer de drive wordt verwijderd uit een apparaat, en na 10 mislukte inbraakpogingen worden de codeersleutel én inhoud vernietigd.

Praktijk

De DataTraveler 2000 wordt geleverd in een blisterverpakking met daarin de USB-stick en een garantiekaart waarop tevens summier staat vermeld hoe men de USB-stick met behulp van de van fabriekszijde ingevoerde PIN-code (11223344) in gebruik kan nemen. Dit doet men door te drukken op de knop met de sleutel om daarna binnen 10 seconden de PIN-code 11223344 op het alfanumerieke toetsenbord in te geven gevolgd door weer een druk op de knop met de sleutel. Het knipperende rode LED-lampje linksboven dooft en het groene LED-lampje rechtsboven gaat aan om aan te geven dat de USB-stick gereed is voor gebruik. Men heeft dan 30 seconden de tijd om de USB-stick in een USB-poort te steken. Het eerste dat men dient te doen is uiteraard de standaard PIN-code wijzigen in een eigen, unieke pincode. Hierbij kan men kiezen voor een serie getallen (minimaal 7 en maximaal 15) of voor een woord dat men op het alfanumerieke toetsenbord kan intoetsen. Het wijzigen van de PIN-code is een precies proces waarbij men een aantal stappen moet doorlopen. Een en ander staat duidelijk vermeld in de handleiding in PDF-formaat die op de USB-stick staat. Daarna is de DataTraveler 2000 klaar voor gebruik.

Opties

Is men na verloop van tijd de zelf aangemaakte PIN-code vergeten, dan kan men eventueel de USB-stick volledig resetten. Alle reeds aanwezige data op de USB-stick gaat dan wel verloren en ook moet deze daarna opnieuw worden geformatteerd. Ook als er tien keer een foutieve PIN-code wordt ingevoerd, wordt alle data gewist en keert de USB-stick terug naar de fabrieksinstellingen. Dit is uiteraard gedaan om de opgeslagen data tegen ongenode ogen te beschermen. De DataTraveler 2000 beschikt naast de uitgebreide encryptie en wachtwoordbeveiliging ook nog over een aantal specifieke opties om toegang tot de data te beperken of te voorkomen. Zo kan men de USB-stick instellen op alleen lezen (Read-Only Mode) zodat er geen nieuwe data kan worden toegevoegd. En via de optie Timeout Lock Mode kan men het aantal minuten (van 1 tot 99) instellen waarna de USB-stick bij geen gebruik automatisch wordt geblokkeerd. Handig als men de USB-stick per abuis in een computer laat zitten.

Conclusie

De Kingston DataTraveler 2000 is een uiterst degelijk gebouwde USB-stick die tegen een stootje kan. Dankzij de ingebouwde hoogwaardige AES 256-bit encryptietechnologie en degelijke wachtwoordbeveiliging is de DataTraveler 2000 een uiterst veilige opslagplaats voor privacygevoelige informatie. Uiteraard moet men niet zijn of haar PIN-code vergeten, want dan kan men alle data als verloren beschouwen. Maar verder niets dan lof: de USB-stick is onverwoestbaar en doet wat het moet doen, namelijk data op een veilige manier bewaren. De door ons geteste Kingston DataTraveler 2000 64Gb kost € 162,- en is onder andere te koop bij Bol.com. Voor iedereen die met privacygevoelige data werkt kunnen we de DataTraveler 2000 – ondanks het stevige prijskaartje – van harte aanbevelen!

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.