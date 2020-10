Canon introduceert Pixma PRO-200 kleurenprinter

Nieuw van Canon is de Pixma PRO-200, een snelle, lichte en compacte A3+ kleurenprinter voor enthousiaste fotografen die hun eerste stappen zetten in de wereld van fotoprints. De Pixma PRO-200 print op diverse papiersoorten met verschillende texturen en formaten – voor levensechte fotoprints vanaf een smartphone, tablet of pc.

Deze nieuwe printer vervangt de Pixma PRO-100S en print tot A3+. De printer beschikt over een 8 dye-inktsysteem, waardoor fotografen bij elke print uitzonderlijk diepe zwarttinten en levensechte kleuren krijgen. Omdat de Pixma PRO-200 in slechts 90 seconden een fotoprint produceert, kunnen gebruikers profiteren van een naadloze workflow en hun foto’s direct tot leven brengen. Het grote 3 inch display stelt fotografen in staat het gehele printproces eenvoudig te beheren met een duidelijke interface. Bovendien kunnen zij bij de Pixma PRO-200 ook kiezen uit een reeks printopties, waaronder printen met Canon’s Professional Print & Layout-software, en zo het gehele proces van opname tot print stroomlijnen. Ten opzichte van de PRO-100S is het kleurenspectrum in de Pixma PRO-200 uitgebreid. Deze nieuwe A3+ printer toont het verbeterde kleurengamma in drie kleurtinten: rood, blauw en zwart. De printer heeft een gewicht van slechts 14,1 kg en is vergeleken met het voorgaande model 15 procent kleiner. Daarmee is dit model de perfecte partner voor de PC of Mac in huis of in een kleine studio. Het nieuwe, ingebouwde 3 inch lcd-scherm maakt van de Pixma PRO-200 een gemakkelijke printer en steltgebruikers in staat om in één oogopslag het inktniveau en andere printerinstellingen te controleren terwijl ze bezig zijn met hun werkzaamheden. Met de gratis meegeleverde Canon Professional Print & Layout-software beschikken fotografen over volledige software-ondersteuning. Deze software stelt hen in staat de kleuren van scherm tot print af te stemmen voor levensechte resultaten. De Pixma PRO-200 is ook compatibel met mobiele apparaten en Wi-Fi – het printen vanaf verschillende apparaten gaat eenvoudiger dan ooit. De printer beschikt daarnaast over een functie voor scheefstandcorrectie van papier die de uitlijning van elk vel corrigeert – ook bij fine art – en telkens weer zorgt voor een perfect vlakke print. Met de Pixma PRO-200 kunnen gebruikers zelfs ICC-profielen van bekende papierproducenten downloaden om hun fotoprints naar een hoger niveau te tillen. Bovendien kunnen ze vanaf de Canon Creative Park-website eenvoudig sjablonen downloaden voor wenskaarten en andere artistieke producten, waardoor voor fotografen de deur naar een nieuwe creatieve wereld opengaat.

De Canon Pixma PRO-200 is vanaf november verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 499,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.