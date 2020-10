Nieuw van Ashampoo is Backup Pro 15, een krachtig back-upprogramma voor het maken van bestands-, schijfback-ups en gegevensherstel inclusief opstartbare (bootable) systemen. Back-ups kunnen dankzij het gebruik van achtergrondprocessen en slimme werklastverdeling (load balancing) automatisch gemaakt worden zonder merkbare systeemvertragingen.

Altijd up-to-date back-ups nemen de angst voor hardwaredefecten, OS-problemen of malware-infecties effectief weg. Specifieke compressie- en versleutelingtechnologie minimaliseert de bestandsomvang en beschermt gegevens tegen ongeoorloofde toegang. Naast de traditionele opslagmedia, ondersteunt Backup Pro 15 ook meerdere Clouddiensten, zowel voor individuele bestanden als voor hele schijfpartities. Back-ups kunnen via het programma of de Windows Verkenner hersteld worden. In het geval van een totale systeemstoring of malware-infectie kunnen gebruikers vertrouwen op het ingebouwde reddingssysteem om hun systemen op te starten (te booten) of te herstellen en toegang tot hun back-ups te krijgen. Voor dit doel kan Ashampoo Backup Pro 15 opstartbare CD’s, DVD’s of USB-sticks aanmaken. Versie 15 is nu voorzien van een aantal voorinstellingen voor kant-en-klare back-upplannen. Zo kan men in het venster Kortere weg nemen kiezen voor een wekelijkse back-up van alle interne schijven. Het programma is verder stabieler, de ondersteuning van Clouddiensten is verbeterd en kent een betere beveiliging.

Beginnen

Na installatie verschijnt het scherm Beginnen van Ashampoo Backup Pro 15. Men dient eerst een Back-up plan aan te maken. In het scherm Back-up opslagtype selecteren selecteert men het type plek waar de back-up moet worden opgeslagen. Behalve een lokaal- of netwerkstation, kan men hier ook kiezen uit diverse clouddiensten, waaronder Dropbox, Google drive en OneDrive. Wij kiezen voor de eerste optie en selecteren in het volgende venster Back-up station selecteren een op de computer aangesloten externe harddisk. De standaardmap waarin de back-ups worden bewaard heet Ashampoo Backups. Eventueel kan men deze naam wijzigen. In het volgende venster geven we de back-upprocedure een unieke naam en daarna kan men kiezen uit twee snelle opties, te weten een wekelijkse back-up van alle schijven of een dagelijkse back-up van de map documenten. Wij kiezen voor de eerste optie. Het is echter ook mogelijk om via de optie Geen van de bovenstaande in het volgende venster specifiek op te geven wat men wil back-uppen. In dat geval kan men er eventueel ook voor kiezen om de back-up te versleutelen en met een wachtwoord te beveiligen. Daarna kan men de mate van compressie instellen, hoeveel oude back-ups er bewaard moeten blijven en of de back-up elke keer incrementeel of volledig moet zijn. Daarna kan men instellen of de back-up dagelijks of wekelijks moet plaatsvinden en op welke dag en tijdstip. In de schermen daarna kan men onder andere de verificatie-instellingen en rapportage instellen. Aan het eind krijgt men een overzicht te zien van alle gedane instellingen. Nadat het zojuist aangemaakte back-up plan is opgeslagen kan men ervoor kiezen om deze direct te starten door op de knop Back-up nu starten te klikken.

Menu-opties

Nadat de back-up is gemaakt, kan men via het uitvouwmenu aan de zijkant tal van zaken bekijken, wijzigen en instellen. Via de knop Overzicht krijgt men de actuele status van de al gemaakte back-up(s) te zien. Een nieuwe back-up maken gaat via de knop Back-up plannen. Een back-up terugplaatsen kan via de knop Herstellen en de inhoud van een gemaakte back-up bekijken kan via de knop Back-up tonen. Via de knop Rapporten kan men per back-up een rapport inzien met informatie over de desbetreffende back-up. De kwaliteit van de harde schijven kan men controleren via de knop Schijven controleren en via de menu-optie Herstelsysteem kan men een reddingsschijf op CD, DVD of USB-drive aanmaken die u uit de brand kan helpen in geval van een totale systeemcrash. Hoewel Ashampoo Backup Pro 15 zeer weinig systeemmiddelen (resources) vereist kan men de toepassing via Instellingen > Automatisch pauzeren eventueel tijdelijk pauzeren wanneer u de volledige kracht van uw PC nodig hebt. Via Instellingen kan men ook onder andere de taal en de service instellingen wijzigen. Via de laatste menu-optie Dienst kan men onder andere op software updates controleren en de helpfunctie benaderen.

Conclusie

Ashampoo heeft met Backup Pro 15 een gebruiksvriendelijk back-upprogramma op de markt gebracht. De gebruikersinterface is duidelijk en spreekt voor zich. Handig is ook dat de back-ups bewaard kunnen worden in mappen op netwerkstations, zoals van een NAS, of in de cloud. Hebt u nog geen back-upprogramma, dan is dit programma zeker het proberen waard. Het kost normaliter € 49,99, maar tijdelijk slechts € 29,99 (download-versie). Men kan het programma eerst 30 dagen gratis uitproberen. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.