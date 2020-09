Sony lanceert nieuwe serie High Power Audio-partyspeakers

Sony laat zien hoe je een goed feest bouwt met een nieuwe serie High Power-Audiosystemen. De MHC-V73D en MHC-V83D produceren een zeer krachtig geluid en zijn uitgerust met diverse DJ-functies. Deze alles-in-een partysystemen zijn eenvoudig te vervoeren en nemen weinig ruimte in.

De partyspeakers creëren een stevig geluid dankzij efficiënte tweeters, midrange-speakers en de gekantelde midrange-drivers. Tevens zijn de speakers uitgerust met Jet Bass Boosters. Deze technologie levert een zeer krachtig geluid om zelfs grote ruimtes te kunnen vullen. Verder zijn Clear Audio+ en DSEE audiotechnologieën geïntegreerd voor een natuurgetrouwe geluidsweergave. Ook zijn deze modellen voorzien van 360˚ Live Sound en 360˚ Lights modi. De 360˚ Live Sound modus produceert een explosieve sound en geeft het gevoel live aanwezig te zijn op een festival. Elke speaker heeft speciale tweeterspeakers en een generator voor een optimale verspreiding van geluid. De 360˚ Lights modus zorgt ervoor dat de kleurrijke discoverlichting overal in de ruimte zichtbaar is en op het ritme van de muziek beweegt. Deze partyspeakers kunnen worden aangestuurd via de Sony Music Center App. De applicatie is gratis te downloaden via de Google Play en de App Store van Apple. Via deze app zijn onder meer Spotify, Chromecast en SoundCloud toegankelijk. Sony Music Center is gebruiksvriendelijk en biedt de mogelijkheid om meerdere speakers met elkaar te verbinden.

DJ-functies

Deze nieuwe modellen zijn verder uitgerust met diverse functies om als DJ aan de slag te gaan. Zo is discoverlichting geïntegreerd waardoor de dansvloer altijd kleurrijk verlicht is. De lampjes zijn eenvoudig instelbaar via het touch-panel of de Sony Fiestable App. Deze mobiele-applicatie (voor Android- en iOS) is als plug-in beschikbaar voor de Sony Music Center App. Naast opties om de partyverlichting aan te passen biedt Fiestable scratching, sampling en andere creatieve DJ-effecten. Het touch-panel van de speakers reageert automatisch door handbewegingen te maken boven de gesture controls. Een drankje drinken boven het paneel is geen probleem, aangezien een waterbestending touch-panel geïntegreerd is. Deze partyspeakers bieden connectiviteit via HDMI en Bluetooth met NFC – voor eenvoudig one-touch verbinden. Ook zijn een CD/DVD, USB, audio-in en DAB+/FM-tuner geïntegreerd. Via de microfooninput zijn deze krachtpatsers inzetbaar voor karaokesessies. Voor het verplaatsen van de deze speakers zijn handgrepen en wieltjes geïntegreerd. Op de stevige wieltjes is de speaker naar ieder feestje te rollen.

Karaoke

Karaoke wordt steeds populairder. De MHC-V73D en MHC-V83D zijn daarom uitgerust met twee microfooningangen om samen met vrienden te genieten van karaoke. De echo-functie mengt zang met achtergrondmuziek om de sfeer van een concertzaal te creëren. De speakers zijn zelfs uitgerust met speciale microfoonhouders. Ook zijn deze modellen als gitaarversterker te gebruiken door een gitaar op een van de ingangen van het systeem aan te sluiten. Een leuke functie voor deze partyspeakers is de TAIKO drummodus met een groot assortiment samplegeluiden. Dit biedt de optie om de speaker als een drumstel te gebruiken door te tikken op het touch-panel. Er is een ruim aanbod samples van diverse instrumenten beschikbaar. Feestgangers kunnen met TAIKO verschillende games spelen – en strijden hierbij om de hoogste score – door zo goed mogelijk op de maat van de muziek mee te drummen.

De Sony MHC-V73D en MHC-V83D partyspeakers zijn vanaf oktober 2020 beschikbaar voor respectievelijk € 650,- en € 770,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.