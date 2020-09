Sony lanceert compacte A7C full-frame systeemcamera

Nieuw van Sony zijn de Alpha 7C, een compact full-frame systeemcamera, en een bijpassend FE 28-60mm F4-5.6 zoomobjectief. De Sony A7C is ’s werelds kleinste en lichtste full-frame body net geavanceerde autofocus, 4K-videomogelijkheden met hoge resolutie en meer innovatieve functies. De zeer compacte en lichte FE 28-60 mm F4-5.6 standaardzoomlens is de perfecte combinatie voor de A7C.

De nieuwe A7C combineert Sony’s full-frame beeldkwaliteit, geavanceerde AF-functies en veelzijdige video-opnamefuncties in een licht en compact ontwerp. De camera is voorzien van een 24,2-megapixel Exmor R CMOS-back-illuminated full-frame (35mm) beeldsensor en BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor. Deze sensor met een hoge gevoeligheid heeft een breed dynamisch bereik van 15+ stops. De camera heeft een afmeting van slechts 124×71,1x 59,7mm en een gewicht van slechts 509 gram. Dit komt ongeveer overeen met een Sony APS-C-camera zoals de A6600. De A7C kon zo compact ontworpen worden dankzij een nieuw 5-assig in-body-stabilisatiesysteem, verbeterde sluiters onder de lens en het gebruik van een monocoque-constructie die vaak wordt gebruikt in de carrosserieën van auto’s en vliegtuigen. Het 5-assig in-body beeldstabilisatiesysteem van de A7C is afgestemd op de 24-megapixel beeldsensor en is in staat met 5 stops te compenseren. Dit biedt de mogelijkheid om beelden uit de hand te schieten zonder dat een statief nodig is. Bovendien garandeert de NP-FZ100-batterij voldoende capaciteit om 740 beelden vast te leggen bij gebruik van het LCD-scherm, of 680 beelden bij gebruik van de ingebouwde elektronische zoeker. De camera heeft een ISO-bereik van 100-51200 (uitbreidbaar tot 50-204800 ISO voor stilstaande beelden). De A7C ondersteunt ook 16-bits verwerking en 14-bits RAW-uitvoer voor meer kleurgradatie.

Autofocus

Met behulp van artificial intelligence (AI) zorgt de Real-time Tracking van de A7C voor een nauwkeurige scherpstelling. Gebruikers kunnen deze functie direct gebruiken en eenvoudig activeren door de ontspanknop half in te drukken. Tevens kan het beoogde object eenvoudig worden geselecteerd door het op het scherm aan te raken wanneer Touch Tracking is ingeschakeld. Deze functie is beschikbaar voor zowel foto’s als video’s. De AF-functies van de A7C bieden tevens real-time Eye-autofocus voor zowel mens als dier. Bij gebruik van real-time tracking worden de ogen en het gezicht van het object gedetecteerd en in real-time met extreem hoge precisie vastgezet. De nieuwe camera biedt snel fotograferen met maximaal 10 bps in combinatie met liefst 693 fasedetectie AF punten die 93% van het beeld dekken als ook 425 contrast-AF-punten. De A7C maakt gebruik van een nieuw ontwikkelde sluiter en een verfijnd beeldverwerkingssysteem. Het is ook mogelijk om continu opnamen te maken met maximaal 8 bps in de liveweergave-modus. Dit garandeert een minimale weergavevertraging in de zoeker/monitor voor een stabiele kadrering, zelfs bij intense bewegingen van het object. Met de A7C kunnen ongeveer 223 JPEG (Fine L) afbeeldingen, 115 gecomprimeerde RAW-afbeeldingen of 45 niet-gecomprimeerde RAW-afbeeldingen worden vastgelegd in één continue burst. De camera biedt zeer nauwkeurige en betrouwbare AF-functies bij licht tot EV-4. Dit maakt het eenvoudiger om snel bewegende objecten met hoge precisie vast te leggen in uitdagende lichtomstandigheden.

Videomogelijkheden

De A7C is uitermate geschikt als videocamera en biedt 4K-video-opnamen (3840×2160 pixels) over de hele breedte van de full-frame beeldsensor. Bij opnamen in Super 35 mm gebruikt de camera uitlezing van elke pixel zonder pixelbinning resulterend in 2.4x de data voor 4K beelden. De camera kan dit oversamplen – zodat hoogwaardig 4K-beeldmateriaal met uitzonderlijk veel details en diepte geproduceerd wordt. Het HLG-beeldprofiel (Hybrid Log-Gamma) op de A7C ondersteunt een rechtstreekse HDR-workflow, waardoor HDR (HLG)-compatibele tv’s levensechte 4K HDR-beelden kunnen afspelen. Verder zijn zowel S-Log2 en S-Log3 beschikbaar voor meer kleurgradatie. Ook kan de camera Full HD op 120 bps met maximaal 100 Mbps opnemen, waardoor het beeldmateriaal kan worden bewerkt in 4x of 5x slow-motion videobestanden in Full HD-resolutie met AF-tracking. De A7C heeft een snelle hybride AF, door het combineren van fase- en contrastdetectie AF (autofocus). Hiermee detecteert en volgt de camera op een snelle en precieze manier objecten over een brede vlak, ook bij lage scherptediepte. Real-time tracking en Real-time Eye-AF garanderen een constante focus op het object. Dit garandeert een nauwkeurige en betrouwbare detectie, zelfs bij afgewende gezichten. De Real-time tracking kan worden gestart door op het object op het scherm te klikken. Tegelijk start de Real-time Eye-AF zodra een oog gedetecteerd wordt. Het LCD-scherm van de A7C opent opzij en is kantelbaar in verschillende hoeken en biedt daarmee meer flexibiliteit tijdens opnamen. De MOVIE-knop is aan de bovenkant van de camera geplaatst, waardoor deze gemakkelijker te bedienen is tijdens het opnemen in de selfiemodus. De A7C beschikt verder over diverse audio-opties. De microfoon is ontworpen voor het opnemen van hoogwaardige digitale audio. Voor meer flexibiliteit beschikt de camera over een standaard microfoonaansluiting (3,5 mm) en Multi Interface Shoe om een breed scala aan externe microfoons aan te sluiten.

Zoomobjectief

De nieuwe FE 28-60 mm F4-5.6 is ’s werelds kleinste en lichtste objectief in een standaardzoomlens. De optimale plaatsing van de 3 asferische lenselementen onderdrukt aberraties over het hele zoombereik en realiseert een hoge resolutie van hoek tot hoek. Een minimale scherpstelafstand van 30 cm (groothoek) tot 45 cm (telefoto) biedt close-upmogelijkheden. Deze lens is daardoor perfect voor dagelijks gebruik of vloggen met een gimball of handgreep. Dit objectief is met 167 gram en een diameter van 66,6 mm zeer licht en compact. De FE 28-60 mm F4-5.6 is eenvoudig overal mee naartoe te nemen en ideaal voor het fotograferen van landschappen, portretten en architectuur. Ondanks het compacte formaat en het lichte gewicht is de FE 28-60 mm F4-5.6 stof- en vochtbestendig en compatibel met diverse filters van 40,5 mm. Dit objectief levert zeer nauwkeurige AF die real-time tracking en real-time Eye-autofocus mogelijk maakt met behulp van een lineaire focusmotor. Naast de geavanceerde AF-mogelijkheden heeft de FE 28-60 mm F4-5.6 een geoptimaliseerd design om scherp te stellen waardoor de lenslengte ongewijzigd blijft bij scherpstelbewegingen en close-ups. Dit biedt gebruikers een breed scala aan mogelijkheden om content vast te leggen. Van gewone filmopnamen tot hoogwaardige vlogs.

De Sony A7C is vanaf oktober 2020 verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 2.100,-. Een kitversie met de FE 28-60mm F4-5.6 zoomlens is eveneens vanaf eind oktober beschikbaar voor € 2.400,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.